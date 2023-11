Boario Terme, al Gelatissimo una stagione da incorniciare

sabato, 4 novembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – “E’ stata una bella stagione, abbiamo creato nuovi gelati legati ai prodotti del territorio e il caldo che è durato fino a quindici fa ci ha favorito con un costante afflusso”. Così Pietro Andreoli, titolare del “Gelatissimo” di Boario Terme (Brescia) commenta il 2023. Il “Gelatissimo” rimarrà aperto fino a metà mese, poi ci sarà la chiusura annuale fino ai primi di dicembre, dove ci sarà una riapertura in grande stile con un locale rinnovato.

I prodotti realizzati artigianalmente al “Gelatissimo” di Boario Terme sono stati una grande attrazione del 2023 e nel laboratorio di via De Gasperi Pietro Andreoli e i suoi collaboratori hanno proposto con cadenza mensile delle novità, alcune legate agli eventi che hanno caratterizzato il lungo periodo estivo.

“In questi mesi – spiega Pietro Andreoli – abbiamo creato prodotti legati anche agli eventi che sono stati organizzati sul territorio, ad esempio la torta gelato dei campioni in occasione dei Campionati giovanili di ciclismo o degli Assoluti di Enduro, la maxi torta gelato al cioccolato di due metri di lunghezza e 40 centimetri di larghezza, dal peso di circa 20 chili alla sagra dei casoncelli di Erbanno o i prodotti realizzati per il congresso dei Pediatri che si è svolto due settimane fa”. Pietro Andreoli del Gelatissimo ha dato un tocco in più con i suoi gelati ai diversi eventi che si sono svolti in Valle Camonica, l’ultimo in ordine di tempo la cena di gala della manifestazione “Fiormaggi” a Breno. “Il mio giudizio sull’attività 2023 – prosegue Pietro Andreoli – è positivo oltre ai residenti della città e della valle l’esercizio è stato frequentato da un buon numero di turisti”.

Entro metà mese – annuncia Pietro Andreoli – “chiuderemo il locale come ogni anno per poco più di tre settimane, in quel periodo ci sarà un restyling, poi riapriremo a dicembre, in occasione del ponte dell’Immacolata, con un locale rinnovato e tante novità”.

di An. Pa.