Boario: la Spa delle Terme si trasforma in una piscina esclusiva

martedì, 27 giugno 2023

Boario Terme (Brescia) – Novità in arrivo alle Terme Boario, con la “piscina aperta“ a residenti e turisti.

A partire da lunedì 3 luglio e per i mesi estivi di luglio e agosto – dal lunedì al giovedì – le Terme di Boario presentano una novità. La Spa delle Terme si trasforma in una piscina esclusiva per tutti i suoi ospiti. Verrà riconvertita e rimodulata l’area delle piscine interne (con idromassaggio) e la piscina esterna con vista sul Parco.

I prezzi riservati saranno: giornaliero 13 euro, turisti in hotel e residenti in Comuni convenzionati 10 euro (pomeridiano per tutti 10 euro dalle ore 14). Sarà fornito agli ospiti un lettino, sarà invece necessario munirsi del telo-asciugamano. Sarà possibile prenotare sia telefonicamente, che online, sia presentandosi direttamente in struttura.

Info: 0364 525011