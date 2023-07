“Bisbigli in quota”, cinema ed escursioni sull’Alpe Cimbra

lunedì, 17 luglio 2023

Alpe Cimbra – Bisbigli in quota vuole far scoprire l’Alpe Cimbra attraverso un progetto che unisce percorsi condotti da accompagnatori d’eccezione, che offrono sguardi diversi sulla natura e la montagna con escursioni a piedi lungo i sentieri più caratteristici dell’Alpe, e proiezioni a impatto zero nelle cornici boschive per donare preziosi punti di vista sul rapporto uomo-ambiente.

Il progetto, ideato e curato da Impact Hub Trentino, è della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri con i Comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna e Vigolana, ed è sostenuto dalla Provincia di Trento e realizzato in collaborazione con APT Alpe Cimbra.

“Con questo progetto sovracomunale capace di mettere in rete le diverse realtà del nostro territorio, dai quattro Comuni, all’APT alle Associazioni di volontariato con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri a fare da capofila, si vuole sperimentare un modo diverso di vivere l’estate sull’Alpe Cimbra – spiega il presidente della Magnifica Comunità Isacco Corradi. Proviamo a riprenderci il nostro tempo e a vivere le nostre emozioni fino in fondo senza fretta, lasciandoci attraversare da esse. La montagna è fragile e i passi devono essere leggeri, le voci sussurrate non più di un “bisbiglio”. La montagna oggi più che mai ha bisogno di cura e quindi di progetti rispettosi della sua essenza, “Bisbigli in quota” va in questa direzione, cura e rispetto pur nella legittima voglia di trovare momenti di divertimento”.

La rassegna è amica dell’ambiente che la ospita: il cinema, infatti, non solo è alimentato da un impianto fotovoltaico, ma è anche silenzioso grazie all’utilizzo di cuffie per non disturbare la natura e i suoi abitanti, e permettere di vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Giovedì 20 luglio al Laghetto Passo Coe di Folgaria la proiezione di TOMICA – Le vie segrete della Sibilla di Andrea Frenguelli, che sarà presente alla serata, un film in cui il regista segue le mosse di Gabriele, giovane alpinista cresciuto nel mito di un percorso leggendario e inviolato: i tentativi, le salite e le notti in bivacco, fino alla catartica liberazione della via.

Il giorno seguente – 21 luglio – ci sarà invece la prima delle 5 escursioni con accompagnatori d’eccezione. In ogni passeggiata assieme ad un esperto del territorio si percorreranno i luoghi più suggestivi dell’Alpe Cimbra.

“In ogni escursione avremo un ospite diverso – spiega Dalia Macii di Impact Hub Trentino – che ci offre uno sguardo inedito sul territorio e le sue storie: un regista e videomaker, una fotografa e filosofa, un grafico art director, due danzatori e performer, e un’illustratrice. Un modo per riempire gli occhi di bellezza, i polmoni di aria buona e la testa di nuovi spunti e idee”.

Tutte le escursioni partono alle 9 e si concludono intorno alle 13, sono gratuite, ma occorre iscriversi per potervi partecipare. La prima – il 21 luglio – sarà sul Sentiero della Forra del Lupo con partenza da Serrada proprio con il regista, videomaker e alpinista Andrea Frenguelli.

Il 28 luglio sul Sentiero delle laste tra Oseli e il lago di Lavarone si camminerà in compagnia del grafico e art director Marco Carboni e Fabio Gamberini. Bisbigli in quota prosegue giovedì 3 agosto a Malga Tablat con la proiezione di RISPET di Cecilia Bozza Wolf (che sarà presente alla proiezione): racconta del personaggio Corvaz, un trentenne semplice e taciturno che lavora sodo nel terreno del padre e adora andare in giro con il suo cane Toni, ma che viene malvisto dagli abitanti del piccolo paese, il cui quotidiano è scandito e “deciso” dalle dinamiche del bar, di proprietà del ricco viticoltore/proprietario terriero e gestito dalla fidanzata del figlio.

Venerdì 4 agosto 2023 tocca al Sentiero dell’immaginario a Luserna che verrà percorso con la fotografa e filosofa Silvia Camporesi. La sera stessa sul Torrente Centa in Vigolana sarà proiettato il film di animazione Strange World di Don Hall e Qui Nguyen.

Il 18 agosto si scoprirà il nuovo Sentiero de le Tonz – Tanzsteige a San Sebastiano di Folgaria con una performance danzante per una diversa riflessione sul cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacciai di AZIONI fuori POSTO con Filippo Porro e SIlvia Dezulian.

Lunedì 21 agosto a Baita del Neff (Luserna) sarà proiettata: La pantera delle nevi di Vincent Munier e Sylvain Tesson, mercoledì 23 agosto a Maso Spilzi (Folgaria) Utama – Le terre dimenticate di Alejandro Loayza-Grisi. Sarà infine compito dell’illustratrice Cristina Portolano, venerdì 25 agosto, essere accompagnatrice d’eccezione lungo il Sentiero: Le fiabe nel bosco nell’Altopiano della Vigolana.

