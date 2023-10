Biolaw Laboratory: inaugurato alla Facoltà di Giurisprudenza a Trento

mercoledì, 11 ottobre 2023

Trento – Inaugurato alla Facoltà di Giurisprudenza il laboratorio di ricerca che mette in Rete ricercatori e ricercatrici impegnati nelle questioni di biodiritto. Dalle scelte di fine vita alla sperimentazione nella ricerca, dal genome editing alla medicina personalizzata: dove il diritto costituzionale e le norme possono incidere sulle scelte di salute dei cittadini. Un laboratorio che consolida vent’anni di studi e ricerca sul tema.

Compie ventun’anni e diventa grande: il progetto BioDiritto dell’Università di Trento si è costituito formalmente in un laboratorio di ricerca. Il Trento Biolaw Laboratory (foto © UniTrento Pierluigi Cattani Faggion) punta a concentrare tutta l’attività di studio portata avanti da ricercatori e ricercatrici dell’ateneo e in particolare della Facoltà di Giurisprudenza e del Dipartimento Cibio su alcuni temi caldi del diritto costituzionale che hanno a che fare con il biodiritto, cioè con la vita delle persone, i suoi limiti giuridici e le regole mediate? fra principi e norme.

In primo luogo, le questioni di cui da anni si discute: il diritto alla salute, la relazione di cura e il consenso informato, le scelte di fine vita, l’aborto, la salute riproduttiva, le vaccinazioni e la salute dei minori, la sperimentazione clinica, i disability rights, la medicina di genere, l’integrità della ricerca. Ma l’attenzione negli ultimi anni si è estesa anche all’impatto sul diritto e sui diritti delle più recenti biotecnologie, come il genome editing. Il biodiritto si è poi occupato di alcune pratiche emergenti, come la medicina di precisione e personalizzata o il brain-computer interface e dei risultati più innovativi delle scienze della vita, come gli organoidi o gli embrioni sintetici.

Il nuovo Trento Biolaw Laboratory includerà anche i recenti studi che si occupano di sperimentazione clinica e del ruolo dei comitati etici, sia per la sperimentazione animale, sia per quella clinica e di base. Grande sfida è poi quella sulla regolamentazione possibile per l’intelligenza artificiale: il Laboratorio studierà in prospettiva interdisciplinare e comparata la proposta di regolamento a livello europeo (Artificial Intelligence act), con particolare attenzione rispetto al suo impiego nell’ambito della medicina e della salute.

Il Trento Biolaw Laboratory conta 13 afferenti che provengono dalla Facoltà di Giurisprudenza, dal relativo dottorato (SGCE) e dal Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (Cibio). Obiettivo del Laboratorio, coordinato dal professor Carlo Casonato, è ora quello di consolidare la reputazione e la visibilità nazionale e internazionale dell’ateneo trentino come punto di riferimento per lo studio e l’insegnamento di varie tematiche legate al biodiritto, anche grazie alla promozione del sito www.biodiritto.org e alla Rivista di BioDiritto (BioLaw Journal).

Il laboratorio è stato inaugurato nella Sala Conferenze della Facoltà di Giurisprudenza con un momento di confronto e riflessione sui vari temi oggetto di ricerca responsabile Biolaw Lab, Carlo Casonato. Sono intervenuti la prorettrice alla ricerca Francesca Demichelis; il presidente dell’Ordine dei Medici di Trento, Marco Ioppi; il preside di Giurisprudenza, Paolo Carta; il direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (Cibio), Paolo Macchi e del Centro interdipartimentale di Scienze mediche (CISMed), Olivier Jousson, oltre al direttore Marketing Strategico e Sviluppo di Fondazione Bruno Kessler, Paolo Traverso.

La giornata è stata introdotta da un intervento video della presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza ed è proseguita con una lectio del presidente della Fondazione Pezcoller, Enzo Galligioni. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Cattedra Jean Monnet Training 4 Future (T4F), Artificial Intelligence and EU Law.