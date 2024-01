Biodiversità alpina e patrimonio da salvaguardare: confronto ad Aprica

giovedì, 25 gennaio 2024

Aprica (Sondrio) – La biodiversità, la sua conservazione e le azioni sviluppate sul territorio sono al centro del convegno “Habitat di Lombardia: capolavori di biodiversità”, promosso dal Parco delle Orobie Valtellinesi in collaborazione con Regione Lombardia ed Ersaf, in programma mercoledì 7 febbraio, con inizio alle 9, nella sala congressi di Aprica, in corso Roma 150. L’iniziativa si propone quale momento di incontro e confronto sugli interventi realizzati a favore della biodiversità alpina nei suoi molteplici aspetti: una visione complessiva a evidenziare la capacità progettuale degli enti gestori delle aree protette. Dall’ambiente dei pascoli al gipeto, dal gallo cedrone ai rettili fino alle piante rare per disegnare i contorni della straordinaria variabilità delle montagne valtellinesi e non solo.

“Sono lieto di presentare un evento che ha visto l’immediata condivisione delle altre aree protette a noi vicine – sottolinea il presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi Doriano Codega –, segno evidente di un processo di coordinamento e di una logica di fare sistema ormai integrati nel modello di gestione. L’ambiente naturale, gli animali e le piante non riconoscono i nostri confini amministrativi, quindi le azioni di salvaguardia devono essere coordinate su larga scala. Rivolgo a tutti l’invito a partecipare al convegno e a visitare la mostra che si tengono negli spazi gentilmente concessi dal Comune di Aprica che ringrazio per la disponibilità”.

Il programma della giornata prevede, in apertura, i saluti istituzionali con la presenza dell’assessore regionale al Territorio e ai Sistemi verdi Gianluca Comazzi. Seguiranno gli interventi di presentazione dei progetti promossi, con Ersaf, Parco delle Orobie Bergamasche, Riserva Naturale Valli Sant’Antonio e Parco delle Orobie Valtellinesi, moderati dal direttore del Massimo Merati, fino alle 12 quando verrà inaugurata la mostra. Si riprenderà nel pomeriggio, dalle 14.30, con altre cinque relazioni, a cura di Provincia di Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Regionale dell’Adamello, Riserva Naturale Pian di Gembro e Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno, introdotte da Bogna Sudolska, funzionario del Parco delle Orobie Valtellinesi.

È possibile seguire il convegno in presenza oppure a distanza, in diretta o in tempi successivi, dal canale YouTube del Parco delle Orobie Valtellinesi, dove sono disponibili i video di tutti gli eventi organizzati.