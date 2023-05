Bioblitz, iniziative per scoprire la fauna della Val Narcanello e a Cividate Camuno

martedì, 16 maggio 2023

Cividate Camuno (Brescia)- Sabato 20 maggio e domenica 21 maggio 2023 Regione Lombardia organizza il BioBlitz nelle aree protette lombarde: numerose sono le attività per migliorare la conoscenza della biodiversità nella regione. Tra questi, anche gli appuntamenti proposti dal Parco dell’Adamello per il prossimo fine settimana:

Sabato 20 maggio ritrovo a Vezza d’Oglio ore 10 spostamento con auto propria in Val Sozzine di Ponte di Legno (termine attività alle ore 15.30). Una bella passeggiata consentirà ai partecipanti di scoprire la fauna della Val Narcanello (450 metri di dislivello). Attività adatta a tutti (bambini dai 9 anni). La partecipazione è gratuita ma necessita di prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 maggio 2023 contattando ai recapiti tel 036476165 alternativaambiente@gmail.com

Domenica 21 maggio nel Parco del Barberino a Cividate Camuno, dalle ore 9.30 alle ore 15.00, una giornata dedicata alla scoperta della biodiversità e della qualità ambientale: dalla teoria alla pratica. Attività adatta a tutti. La partecipazione è gratuita ma necessita di prenotazione obbligatoria entro sabato 20 maggio 2023 contattando ai recapiti tel 348.4595374 lontanoverde@gmail.com

Per entrambe le attività è bene che i partecipanti abbiano pranzo al sacco e borraccia con acqua. Scarponcini o scarpe da trekking, giacca invernale e kway.

Il Parco dell’Adamello sta preparando due trekking in Alta Valle Camonica per la prossima estate: una tre giorni, con soggiorno in rifugio, per camminare tra resti della Grande Guerra, tradizioni casearie e la natura del Parco Nazionale dello Stelvio e del Parco Regionale dell’Adamello.