Bienno: torna l’appuntamento della Via Lucis, il programma

mercoledì, 14 febbraio 2024

Bienno (Brescia) – Torna il grande appuntamento della Via Lucis. Sabato 17 febbraio alle 20, con partenza da piazza Benvenuto Mendeni a Bienno, avrà luogo il XIII° percorso devozionale dedicato alla Santa Geltrude Comensoli.

Le vie del centro storico saranno abbellite con teli bianchi e lumini per rendere ancora più magica e suggestiva la manifestazione. L’itinerario via Contrizio, via Romanino, piazza Roma, via Carotti, via Castello e sagrato Chiesa: voci, suoni, danza nel percorso artistico e religioso in onore a Santa Geltrude Comensoli al secolo Caterina.

Santa Geltrude è nata a Bienno il 18 gennaio 1847, in Val Camonica, allora sotto il Regno Lombardo-Veneto. Caterina Comensoli cresce in una famiglia con dieci fratelli e sorelle, della quale sopravvivono solo tre femmine: Bartolomea, Cristina e appunto Caterina.

Il padre Carlo è “fucinaro” presso l’industrie ferrose locali, la madre Anna Maria Milesi era invece sarta. Riceve la prima Comunione precocemente a sei anni e nel 1867 entra nella Compagnia di Sant’Angela Merici.

Il 15 dicembre 1882 decide di fondare, con Francesco Spinelli, l’istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento (da cui ebbe origine anche quello delle Suore Sacramentine) e di prendere il nome di suor Geltrude.

Il 1 novembre 1894 apre una casa di suore a Castelnuovo Bocca d’Adda e negli stessi anni in provincia di Lodi. Muore il 18 febbraio 1903. Il 1 ottobre 1989 è proclamata beata da Papa Giovanni Paolo II.