Bienno si è rifatto il lifting, riqualificate piazza Roma e via Ripa

venerdì, 18 agosto 2023

Bienno (Brescia) – Bienno si è rifatto il lifting, sono terminati i lavori di riqualificazione di piazza Roma e via Ripa. Un’opera importante, inserita in un progetto più ampio di rigenerazione e riqualificazione del paese, realizzata in tempi brevissimi. Complessivamente l’Amministrazione comunale ha investito 880.000 euro coperti da ben 700.000 euro di contributi a fondo perduto ottenuti dalla Regione. L’inaugurazione è avvenuta oggi alla presenza del sindaco Ottavio Bettoni, dell’ex sindaco e assessore in Comunità Montana, Massimo Maugeri e dell’architetto Fabio De Pedro, in apertura delle Mostra Mercato.

I lavori hanno consentito di sostituire i sottoservizi ammalorati, modificare la pavimentazione ed ampliare il marciapiede a sbalzo di Via Ripa, dove è stato aggiunto anche un “belvedere”. La nuova pavimentazione di piazza Roma ha previsto la sostituzione dei sanpietrini con lastre di porfido per mettere in risalto la piazza più suggestiva del paese. Particolare attenzione è stata rivolta alla scelta e all’utilizzo di materiali pregiati come il porfido Vallecamonica derivante dalla cava comunale di “Co’ de Mort”, posati in piazza e sul marciapiede a sbalzo. Si tratta di un materiale nobile, estremamente pregiato, utilizzato in tutte le piazze più importanti a livello nazionale, che darà ulteriore lustro al centro storico.

Le opere sono iniziate nel mese di marzo e sono terminate in questi giorni, a poche ore dall’inizio della XXXI Edizione della Mostra Mercato, grazie alla determinazione dell’Amministrazione che ha sempre creduto nella bontà del progetto e nella possibilità di presentarlo al grande pubblico in concomitanza con l’evento più importante del paese.

Il primo cittadino Ottavio Bettoni ha ringraziato i progettisti, la direzione lavori e le persone che si sono alternate sul cantiere, ai residenti che hanno sopportato i disagi e alle attività presenti in queste vie, che hanno sicuramente sofferto durante questo periodo. “Questi lavori rendono il paese ancora più bello e vanno a valorizzare una zona già particolarmente degna di attenzione grazie alla ristrutturazione che questa Amministrazione ha messo in atto pochi anni fa alla Parada”, ha concluso il sindaco.

L’Amministrazione comunale consegna questa zona del paese a residenti e turisti con l’auspicio che venga rispettata da tutti, affinché nel tempo continui ad essere uno degli angoli più suggestivi di Bienno.