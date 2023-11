Bienno prepara la “sciarpa più lunga” in favore di Abe

domenica, 19 novembre 2023

Bienno (Brescia) – A Bienno domenica il 26 novembre la “sciarpa più lunga” per Abe. Per l’Associazione Amici di Caterina Comensoli di Bienno “Amore vuol dire presenza”, come si legge negli scritti di Santa Geltrude. Una presenza ormai costante sul territorio, che continua a fare del bene attraverso iniziative originali e creative. La proposta per il Natale 2023 di realizzare la “sciarpa più lunga” a favore dell’Abe (Associazione Bambino Emopatico) Odv di Brescia, ha riscosso successo e in tantissimi hanno dimostrato che con l’uncinetto o i ferri si possono raggiungere grandi obiettivi.

Sono più di 1400 infatti i “quadrotti” realizzati all’uncinetto oppure a maglia che sono stati recapitati all’Associazione da tutta la Valle Camonica, ma anche dal resto della provincia e della Lombardia, nonché da varie zone d’Italia, a sostegno dell’evento che si terrà nel centro di Bienno il 26 novembre prossimo dalle 10 alle 18.

I quadrotti, della misura di 50×50 centimetri e realizzati con colori che rimandano al Natale, come il rosso, il bianco, l’oro, l’argento oppure il verde, il blu e il rosa, per quel giorno formeranno una lunga sciarpa e saranno parte di una grande installazione per le vie del paese con personaggi natalizi. I quadrotti verranno messi in vendita a un costo simbolico di 5 euro, così tutti potranno contribuire alla raccolta fondi da destinare ai progetti dell’ABE di Brescia, a favore del bambino emopatico.

“Quest’iniziativa dimostra ancora una volta quanto il nostro Terzo settore in Vallecamonica sia attento alle problematiche socio sanitarie – ha affermato Ilario Sabbadini, assessore con delega alle Politiche sociali della Comunità Montana di Valle Camonica – È un’iniziativa molto semplice, ma talmente originale che ha coinvolto un sacco di persone che sono state sensibilizzate sul tema. L’ente comprensoriale, il mio assessorato in questo caso, non può che ringraziare l’Associazione Amici di Caterina, che ha lanciato questa iniziativa, e anche tutti coloro che hanno partecipato fattivamente realizzando i quadrotti, nonché chi contribuirà alla causa, così importante per ABE di Brescia”.

Il sindaco di Bienno, Ottavio Bettoni, ha sottolineato: “Ritengo questa iniziativa lodevole. Aiutare il prossimo è sempre molto importante soprattutto se il prossimo sono bambini, che purtroppo si trovano ad affrontare situazioni che non vorremmo che esistessero. Approfitto per ringraziare l’associazione ABE per tutto il lavoro che quotidianamente svolge per migliorare la qualità della vita di questi bambini e per sostenere le famiglie che vivono questi momenti difficili”.

A beneficiare interamente del ricavato della vendita dei quadrotti sarà infatti l’Associazione Bambino Emopatico Odv di Brescia, la cui presidente Luciana Corapi ha recapitato un messaggio di ringraziamento: “Ringrazio gli amici di Bienno per l’organizzazione di questa iniziativa e per quanto stanno facendo per la nostra associazione. Questo gesto concreto e visibile è un aiuto diretto ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia, un segno che per noi significa davvero molto”.

Da più di 40 anni Associazione Bambino Emopatico è al fianco dei piccoli affetti da malattie onco-ematologiche e delle loro famiglie, in cura presso l’Unità Operativa di Onco-Ematologia Pediatrica e del Centro Trapianti Midollo Osseo degli Spedali Civili di Brescia, realizzando attività di sostegno, nate dal desiderio e dalla volontà di migliorare la qualità di vita dei bambini durante la loro ospedalizzazione e nella degenza. ABE è presente in reparto con i volontari, che cercano in ogni modo di regalare momenti di serenità ai bambini, con attività ricreative e di gioco nelle camere ospedaliere. I nostri volontari organizzano i trasporti a servizio dei bambini in cura e delle loro famiglie. Inoltre ABE è presente al fianco delle famiglie per dare supporto psicologico, grazie al lavoro di tre psicoterapeuti e al supporto fisico degli operatori di Sport Therapy, chinesiologi e medici dello sport, ma è anche accanto ai genitori dei bambini sottoposti a trapianto di midollo osseo, mettendo a disposizione le nostre undici case alloggio, offrendo assistenza domiciliare infermieristica, acquistando attrezzature ospedaliere e strumentazione diagnostica, sostenendo economicamente il lavoro di alcuni medici. “Con la vostra donazione siete diventati parte di questa forza di volontariato e beneficenza e ci permettete di continuare a garantire ciò che ormai è diventato fondamentale per i nostri piccoli guerrieri, che si trovano ad affrontare una grande battaglia” conclude la presidente Corapi.

L’Associazione Amici di Caterina dà appuntamento a Bienno per domenica 26 novembre: “Il nostro è un grande lavoro di squadra che ancora una volta, com’era stato con il Bosco di Natale contro la violenza, con il Tappeto di Caterina e con le Sfere di Natale verso il futuro, ci permetterà di fare del bene” commenta la presidente Maria Teresa Bettoni. “Con il nostro impegno vogliamo interpretare in chiave moderna il messaggio della biennese Santa Geltrude e in particolare dimostrare che le donne con il loro lavoro e la loro generosità possono cambiare le cose. Ringrazio tutte quelle che ci hanno affidato i loro quadrotti e vi invito a passare a trovarci per ammirare, ed acquistare con un piccolo contributo, vere e proprie opere d’arte fatte a maglia o all’uncinetto”.