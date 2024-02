Bienno: in Valle Camonica il corso “ABC- Amministrare il Bene Comune”

giovedì, 8 febbraio 2024

Bienno (Brescia) – In Valle Camonica prende il via “ABC- Amministrare il Bene Comune”, il corso di formazione socio-politica rivolto a quelli che desiderano mettersi al servizio della propria comunità nella prossima tornata elettorale amministrativa di giugno 2024.

L’illustrazione del corso, a cura del Circolo Acli Alta Valle Camonica, è in calendario sabato 10 febbraio dalle 10:30 all’Eremo Santi Pietro e Paolo di Bienno, con la presenza del presidente provinciale delle Acli Pierangelo Milesi (nella foto) e di alcuni relatori del corso, ma anche sindaci e amministratori locali, che porteranno la loro testimonianza sul significato dell’impegno per il bene comune. L’occasione sarà anche quella di presentare il nuovo Consiglio Direttivo del Circolo Alta Valle Camonica, che ha avviato, anche in valle, il percorso congressuale delle Acli bresciane.