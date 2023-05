Bienno, è nata l’Associazione Organistica Valle Camonica: le attività

martedì, 2 maggio 2023

Bienno (Brescia) – Grande interesse e partecipazione alla presentazione dell’Associazione Organistica Valle Camonica che si è svolta nella chiesa dei santi Faustino e Giovita a Bienno (Brescia).

L’esibizione di tre promettenti studenti del Conservatorio di Darfo, l’organista Andrea Piacentini, la cornista Elena Castaneda e la violinista Elena Marchetti e un momento musicale per organo e violino da parte di Marco Ruggeri e Lina Uinskyte, docenti al Conservatorio di Darfo, hanno arricchito la presentazione della neonata associazione. Erano presenti l’assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica e già sindaco di Bienno, Massimo Maugeri, il consiglio direttivo dell’Associazione con il presidente Marco Ruggeri, il segretario Alberto Cobelli, il tesoriere Giulio Pedretti e la consigliera Elena Richini, il parroco, giovani musicisti, appassionati di musica e biennesi.

L’Associazione – come è stato illustrato – è nata sulla spinta di un rinnovato impegno culturale promosso in occasione dell’evento “Brescia-Bergamo capitali italiane della cultura 2023”. L’obiettivo è valorizzare il ricco patrimonio di organi storici presente in Valle Camonica, un centinaio di strumenti usciti dalle botteghe dei Bossi, Serassi, Perolini, Grigolli, Mottironi, Tonoli sino alle eccezionali presenze di Antegnati, Callido e Bonatti. L’arte lignaria ben radicata in Valle ha poi contribuito a far sì che questi organi si dotassero in molti casi di pregiate e monumentali casse artistiche.

Sono state infine illustrate le attività dell’Associazione, che saranno documentate anche attraverso il sito www.aovc.it, curato da Giulio Pedretti, e presentato il primo CD della collana “La Valle degli organi”, effettuato dall’organista Marco Ruggeri sull’organo Manzoni 1891 della parrocchiale di Bienno, recentemente restaurato.