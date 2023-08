Bienno, da domani ecografie gratuite negli ambulatori comunali

martedì, 1 agosto 2023

Bienno (Brescia) – A Bienno (Brescia) domani – 2 agosto – partirà il servizio di ecografie gratuito presso gli ambulatori comunali. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ottavio Bettoni, ha acquistato un ecografo e avvierà il servizio che sarà svolto dal dottor Roberto Cazzaniga. Il paziente, dopo aver ricevuto la prescrizione dal medico di base per eseguire l’ecografia dovrà chiamare il numero di telefono messo a disposizione (3500164847) tutti i giorni dalle 9 alle 12 e prenoterà l’appuntamento. Gli esami verranno eseguiti il mercoledì mattina, dalle 9 alle 12, negli ambulatori comunali. Inizialmente, nella prima fase sperimentale, saranno effettuate solo ecografie con carattere d’urgenza.

Il sindaco di Bienno, Ottavio Bettoni, spiega: “Nell’ottica di mettere a disposizione dei nostri cittadini sempre più servizi che possano essere utili per il corso della vita, nel consiglio comunale dello scorso 28 luglio abbiamo approvato la delibera che avvia il nuovo servizio per i cittadini di Bienno e Prestine”. “Un progetto a cui abbiamo lavorato tanto e che ha richiesto molte energie – prosegue il sindaco -. L’unico neo, se così lo possiamo definire, è il voto di astensione della minoranza che probabilmente non ritiene utile tale servizio”.

L’assessore comunale alla sanità Valentina Morandini indica l’obiettivo: “Il Comune ha acquistato un ecografo e con la collaborazione di un medico specialista, il dottor Cazzaniga, avvieremo un servizio di ecografie gratuite dedicato ai cittadini presso i nostri ambulatori medici”. “Il nostro progetto – prosegue l’assessore Morandini – ha come obiettivo la riduzione dei tempi che normalmente intercorrono tra un dubbio diagnostico, la sua conferma clinico-strumentale e la successiva terapia, tempi generalmente molto lunghi che costringono spesso il cittadino a rivolgersi a strutture fuori dal nostro territorio o a pagare somme ingenti che non tutti possono permettersi per eseguire in tempi consoni l’esame. Un altro obiettivo è quello di ridurre la pressione sull’ospedale di Esine”.

Il servizio ecografia inizierà una fase sperimentale nella quale verranno eseguite ecografie con carattere d’urgenza differibile, il mercoledì mattina. “La prima fase – conclude l’assessore Morandini – ci permetterà di affinare il servizio grazie alla collaborazione tra i medici di base e il medico specialista per soddisfare al meglio le necessità della nostra comunità. Inizialmente sarà possibile eseguire solo determinata tipologia di ecografia ma la nostra prospettiva futura è quella di ampliare sempre di più in modo tale da soddisfare le esigenze di tutti”.