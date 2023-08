Bienno: 180 artigiani all’edizione 2023 della Mostra Mercato

martedì, 8 agosto 2023

Bienno (Brescia) – Si avvicina il grande appuntamento delle giornate di Mostra Mercato, in programma dal 19 al 27 agosto a Bienno (Brescia). Il borgo sarà popolato da 180 artigiani provenienti da tutta Italia oltre che dall’estero (Argentina, Polonia, Madagascar per citarne alcune provenienze) che allestiranno con la propria arte le botteghe sparse tra le viuzze del borgo, i cortili e gli antichi palazzi. Nei nove giorni dell’evento, è prevista un’affluenza nel borgo di Bienno, di circa 200 mila visitatori.

Importante riconoscimento nell’aver ricevuto il patrocinio della Comunità Europea come testimonianza di gratificazione di una manifestazione che oggi può essere considerata a livello europeo.

Se la scorsa edizione “La mostra mercato” fu la mostra della ripartenza dopo il Covid, quest’anno viene dedicata all’acqua. Risorsa vitale a cui Bienno deve tanto. La sua tradizione è legata a questo bene prezioso che nei tempi fu energia e forza lavoro per la movimentazione delle fucine e dei mulini.

Novità di quest’anno il coinvolgimento del territorio partendo dai ragazzi del liceo musicale che si esibiranno nelle viuzze del centro storico su un palcoscenico importante.

Il coinvolgimento attivo dell’associazione Borgo artisti 2.0 che creerà, tramite i loro artisti, delle installazioni su ogni fontana del centro storico oltre ad una suggestiva opera sul muro della casa degli artisti stessi. Padrino della manifestazione Massimo Cotto.

“Il 19 Agosto – spiega il sindaco Ottavio Bettoni (nella foto)– inaugureremo le danze alla 31esima edizione, ma soprattutto come ogni anno in questo periodo si percepisce un’atmosfera particolare a Bienno. Si scaldano i motori per la nostra manifestazione più importante dove tutto il paese, direttamente o indirettamente, ne fa parte. Abbiamo voluto, insieme all’associazione mostra mercato, coinvolgere maggiormente il territorio e le nostre associazioni. Nella casa degli artisti ospiteremo una mostra sul disastro del Gleno proprio come collante di quest’acqua e per la sinergia con il comune di Angolo Terme che prevede la collaborazione per le due case degli artisti. Abbiamo creato un’offerta turistica e ci sono tutti i presupposti per una grande Mostra Mercato”.

La programmazione si svolgerà secondo i seguenti orari: sabato 19 dalle 17 alle 24, domenica 20 dalle 10 alle 24, giorni feriali dalle 17 alle 24, sabato 26 dalle 14 alle 24 e domenica 27 dalle 10 alle 24.

Mostra Mercato organizzerà corsi, stage e laboratori di vario genere, tenuti da grandi professionisti e maestri. L’accessibilità dei corsi varierà, permettendo di non escludere nessuna fascia e di poter far prender parte alle iniziative anche a principianti e bambini.

La Mostra sarà inaugurata da spettacoli dal vivo che saranno seguiti da appuntamenti fissi durante i quali si esibiranno diversi artisti per cui le esibizioni animeranno quotidianamente e in più appuntamenti tutta la durata della manifestazione. Tra gli spettacoli sono previsti numeri di giocoleria, danza, musica, canto e molto atro. Inoltre, il borgo ospiterà le opere di artisti selezionati, queste verranno temporaneamente istallate nel borgo che diventerà il loro teatro.

Passeggiando lungo Bienno ci si potrà imbattere in esposizioni di diverso genere. Inoltre, lungo il percorso saranno presenti diversi punti di ristoro che offriranno una vasta scelta culinaria, tra cui piatti tipici della cucina della Valle Camonica. La loro gestione sarà affidata in via prioritaria alle associazioni senza fini di lucro operanti a Bienno.

Sarà istituito un servizio di navette che collegherà il centro storico con i punti di maggiore affluenza in modo tale da non creare problemi di viabilità e assicurare il raggiungimento del borgo a coloro che vorranno assistere allo spettacolo. Quest’anno le navette per Bienno partiranno da Esine all’uscita della superstrada.