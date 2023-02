Berzo Inferiore: più di duemila persone alla Fiaccolata valligiana camuna

domenica, 26 febbraio 2023

Berzo Inferiore (Brescia) – Più di duemila persone hanno partecipato alla Fiaccolata valligiana camuna con partenza da sette punti della Valle Camonica e dell’Alto Sebino e arrivo a Berzo Inferiore (Brescia) dove c’è stata la benedizione dei fedeli e l’omaggio al Beato.

LA FIACCOLATA – Giunta alla 14esima edizione, la Fiaccolata valligiana camuna era il primo evento del ricco programma delle celebrazioni della morte del Beato Innocenzo. Fino a venerdì 3 marzo, quando cade il 133esimo anniversario della morte, sono previste celebrazioni religiose e alle 11 del 3 marzo nella chiesa parrocchiale di Berzo Inferiore la Santa Messa presieduta da monsignor Domenico Sigalini, vescovo emerito di Palestrina.

Le sette colonne della Fiaccolata valligiana camuna – partite da Sovere, Pisogne, Capo di Ponte, Niardo, Angone di Darfo, Piamborno e Convento dell’Annunciata – si sono riunite a Esine e, dopo un momento di preghiera – è proseguita fino a Berzo Inferiore dove si è svolta la benedizione dei fedeli e l’omaggio al Beato.

LA BEATIFICAZIONE – Frate Innocenzo da Berzo (nella foto la teca dove è custodito a Berzo), al secolo Giovanni Scalvinoni, nasce a Niardo (Brescia) il 19 marzo 1844 da una famiglia di umili origini. Dopo l’ordinazione, avvenuta il 2 giugno 1867 a Brescia, riceve diversi incarichi prima di entrare come novizio nell’ordine dei Frati Minori Cappuccini all’Annunciata di Cogno, dove rimane per 14 anni con il nome di Innocenzo. In seguito sarà trasferito più volte, con il compito di predicare gli esercizi spirituali nei conventi di Milano, Brescia, Bergamo ed infine Albino, dove si ammala gravemente. Muore a Bergamo il 3 marzo 1890 e sin da subito sulla sua tomba si verificano miracoli e guarigioni. Il corpo sarà successivamente trasferito nella basilica mariana di Santa Maria Nascente in Berzo Inferiore, mentre una parte delle reliquie finiranno al convento dell’Annunciata.

Venne beatificato da Papa Giovanni XXIII il 12 novembre 1961 e la sua festa è celebrata ogni 3 marzo, giorno in cui vengono organizzate celebrazioni solenni e pellegrinaggi. Uno dei momenti più importante è stata la fiaccolata.

di Daniela Papini