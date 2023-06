Berzo Inferiore in festa con il prete novello don Yuri Belfiore

martedì, 6 giugno 2023

Berzo Inferiore (Brescia) – La comunità di Berzo Inferiore (Brescia) si prepara ad accogliere il prete novello, don Yuri Belfiore: la parrocchia di Santa Maria Nascente ha preparato tre giorni di preghiere e festa, partendo da venerdì 9 a domenica 11 giugno con il corteo e la prima Messa in paese.

Sabato 10 giugno alle 10 in Cattedrale a Brescia la diocesi accoglie sette nuovi sacerdoti: quattro si sono formati e sono cresciuti nel seminario diocesano bresciano e tre sono Carmelitani Scalzi (Andrea Tesser, Piero Graziani e Alessandro Futia). Sabato 10 giugno, alle 8, partirà da Berzo Inferiore un pullman con i fedeli per assistere all’ordinazione sacerdotale di don Yuri Belfiore.

I preti novelli: don Yuri Belfiore (nella foto) della parrocchia di Santa Maria Nascente a Berzo Inferiore; don Davide Bellandi della parrocchia di Santa Maria Assunta di Montichiari; don Francesco Bertuetti della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo di Gavardo; don Alberto Marchetti della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Toscolano.

Don Yuri, nato nel 1996, originario di Berzo Inferiore, è entrato in Seminario minore nel 2010, per passare poi in teologia. Nel corso degli anni ha prestato servizio a Nave, Sulzano, Offlaga e Prevalle. L’ultimo anno l’ha trascorso nella comunità di Corte Franca dove ha svolto un’esperienza pastorale e in Caritas diocesana.

Don Davide, classe 1987, originario di Montichiari, è una vocazione adulta: è entrato in Seminario dopo la laurea in matematica all’Università Cattolica, un dottorato di ricerca e un’esperienza come insegnante di matematica e fisica al liceo Bagatta. In Seminario ha svolto due anni di servizio a Gavardo, in terza teologia ha ricoperto l’incarico di animatore vocazionale, poi per due anni ha aiutato la parrocchia di San Bartolomeo prima di svolgere l’anno diaconale nell’unità pastorale di Concesio.

Don Francesco, classe 1995, nativo di Gavardo, ha svolto servizio in prima e seconda teologia a Nave, in terza è stato prefetto al Seminario minore, in quarta e quinta a Calcinato, Calcinatello e Ponte San Marco, nell’ultimo anno a Molinetto e Mazzano.

Don Alberto, classe 1975, è una vocazione adulta: nel 2016 ha abbandonato la sua professione di geometra ed è entrato in Seminario. Originario della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Toscolano Maderno, don Alberto ha svolto il servizio diaconale a Monticelli Brusati, occupandosi principalmente delle visite agli ammalati, della catechesi per i genitori e degli incontri con gli adolescenti, oltre ovviamente ad aiutare concretamente il suo parroco nelle celebrazioni.