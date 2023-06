Berzo Inferiore, grande festa e abbraccio a don Yuri Belfiore

domenica, 11 giugno 2023

Berzo Inferiore (Brescia) – “Viva don Yuri“, è la scritta su un lenzuolo davanti alla casa di don Yuri Belfiore, 27 anni, ordinato sacerdote nella cattedrale a Brescia, che oggi ha celebrato la prima Messa a Berzo Inferiore, suo paese d’origine, abbracciato dall’intera comunità e alla presenza delle autorità civili, in testa il sindaco Ruggero Bontempi e l’amministrazione comunale, e militari.

L’intera giornata è stata dedicata a don Yuri: in mattinata il corteo è partito dalla sua casa, poi il saluto in piazza del sindaco Bontempi e dell’Amministrazione comunale, e la solenne celebrazione, la prima nella “sua” chiesa. Nel pomeriggio momento di ringraziamento e la Messa con la processione eucaristica del Corpus Domini per le vie del paese.

Don Yuri Belfiore, 27 anni, è cresciuto a Berzo Inferiore dove risiede la sua famiglia, è entrato in Seminario nel 2010, quindi il percorso che l’ha portato all’ordinazione sacerdotale di ieri in cattedrale da parte del vescovo, monsignor Pierantonio Tremolada. Negli ultimi anni ha prestato servizio a Nave, Sulzano, Offlaga, Prevalle e Corte Franca dove ha svolto l’attività alla Caritas.

Oggi la grande festa e l’abbraccio dell’intera comunità camuna a don Yuri Belfiore che nelle prossime settimane inizierà la sua attività pastorale.

di Ch.P.