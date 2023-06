Berzo Inferiore abbraccia il novello sacerdote don Yuri Belfiore

sabato, 10 giugno 2023

Berzo Inferiore (Brescia) – La Valle Camonica, in particolare Berzo Inferiore, in festa per il novello sacerdote don Yuri Belfiore, che oggi sarà ordinato sacerdote in Cattedrale dal vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada.

Don Yuri Belfiore (nella foto), 27 anni, è cresciuto a Berzo Inferiore dove risiede la sua famiglia, è entrato in Seminario nel 2010, quindi il percorso che l’ha portato all’ordinazione sacerdotale. Negli ultimi anni ha prestato servizio a Nave, Sulzano, Offlaga, Prevalle e Corte Franca dove ha svolto l’attività alla Caritas.

Dopo l’ordinazione sacerdotale don Yuri tornerà a Berzo Inferiore e in serata – alle 20:30 – sarà accolto nella chiesa parrocchiale, per la preghiera di ringraziamento e al termine rinfresco in oratorio. La parrocchia di Santa Maria Nascente invita tutti gli abitanti ad addobbare le proprie case con i colori bianco e giallo.

Domani – domenica 10 giugno – don Yuri celebrerà la prima Santa Messa a Berzo: alle 10 il corteo partirà dalla sua casa, quindi in piazza il saluto dell’Amministrazione e alle 10:30 la celebrazione in chiesa. Nel pomeriggio momento di ringraziamento e alle 18 Santa Messa e processione eucaristica del Corpus Domini per le vie del paese.