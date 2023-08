Benessere, agosto è il mese della SPA alle Terme di Boario: le novità

giovedì, 10 agosto 2023

Boario Terme (Brescia) – Agosto è il mese della SPA delle Terme di Boario, dove ogni percorso, dall’acqua alle cabine emozionali, dal vapore al solarium, è studiato per creare momenti di vero benessere, ripetibili nel tempo, ad esempio settimana dopo settimana, ogni quindici giorni e ogni mese, senza controindicazioni di sorta.

Dal 4 settembre la SPA modifica gli orari di accesso al pubblico per consentire una più facile fruizione con la garanzia della massima cura generale e dei particolari.

Dal lunedì al venerdì i turni saranno tre, della durata di 3 ore ciascuno: 12:30-15:30; 16-19; 19:30-22:30

Il sabato e la domenica i turni saranno sempre tre, della durata di 3 ore ciascuno 10-13; 13:30 – 16:30; 17- 20.

Info: www.termediboario.it; mail: infoermediboario.it; telefono: 0364-525011

LA NOVITA’

L’estate ha portato un nuovo dono a turisti, utenti e frequentatori delle Terme di Boario: il nuovo sito delle Terme: www.termediboario.it. Si tratta del ringiovanimento dell’immagine delle proposte della grande Azienda della Salute, che oggi eredita 150 anni di storia di termalismo, benessere, cura, prevenzione. Il sito è interattivo a tutto campo: dalle Terme vengono esposti i principi ed i servizi offerti alla Salute, mentre da chi lo consulta c’è la possibilità di orientare la scelta in un percorso ragionato, assistito e veloce per avere le informazioni richieste.

Attualmente è possibile acquistare on-line i prodotti della Spa (voucher ingressi, prodotti cosmetici, massaggi e percorsi wellness, mentre a breve, sempre tramite il nuovo sito, sarà possibile prenotare i servizi online ed avere in risposta la certezza della prenotazione effettuata.