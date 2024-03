Beato Innocenzo, 15esima fiaccolata a Berzo Inferiore

venerdì, 1 marzo 2024

Berzo Inferiore (Brescia) – La 15esima fiaccolata valligiana in omaggio della morte del Beato Innocenzo è in programma domani, sabato 2 marzo. La parrocchia e le comunità della Valle Camonica, in occasione del 134esimo anniversario della morte del beato Innocenzo, hanno organizzato una serie di celebrazioni con i pellegrini che convergeranno al santuario di Berzo Inferiore. Le colonne di pellegrini partiranno da diversi paesi della Valle e Sebino, in particolare da Sovere, Pisogne, Capo di Ponte, Angone, Niardo e Piamborno, e convergeranno su Esine, con punto di ritrovo all’ospedale di Esine alle 19.30, per la preghiera davanti alle reliquie del beato, quindi proseguiranno verso Berzo, dove intorno alle 21.00 ci sarà la benedizione dei fedeli e la possibilità di entrare in chiesa e rendere omaggio all’urna.

Una celebrazione è in programma già questa sera, inizio alle 20 nella chiesa parrocchiale con meditazione a cura di don Yuri Belfiore dell’abbazia di Pontevico, invece domenica, nel giorno della festa, ci saranno messe a ogni ora e a quella delle 10.30 è prevista la presenza del vescovo emerito di Fidenza monsignor Carlo Mazza.

Frate Innocenzo da Berzo (nella foto la teca dove è custodito a Berzo), al secolo Giovanni Scalvinoni, nasce a Niardo il 19 marzo 1844 da una famiglia umile. Dopo l’ordinazione, avvenuta il 2 giugno 1867 a Brescia, riceve diversi incarichi prima di entrare come novizio nell’ordine dei Frati Minori Cappuccini all’Annunciata di Cogno, ove rimane per 14 anni con il nome di Innocenzo. In seguito sarà trasferito più volte, con il compito di predicare gli esercizi spirituali nei conventi di Milano, Brescia, Bergamo ed infine Albino, dove si ammala gravemente. Muore a Bergamo il 3 marzo 1890 e sin da subito sulla sua tomba si verificano miracoli e guarigioni. Il corpo sarà successivamente trasferito nella chiesa di Berzo Inferiore. Venne beatificato da Papa Giovanni XXIII il 12 novembre 1961 e la sua festa viene celebrata ogni 3 marzo.