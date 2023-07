Bazzurini nuovo direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Manerbio

martedì, 11 luglio 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Nominato il nuovo direttore di Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Manerbio, il dottor Luca Bazzurini. La Asst del Garda ha così coperto il secondo primariato a due mesi dalla nomina del nuovo Commissario Straordinario.

“È motivo di grande soddisfazione assegnare al dottor Luca Bazzurini la direzione della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Manerbio – commenta Anna Gerola, Commissario Straordinario di Asst Garda -. La scelta di Bazzurini, oltre a valorizzare competenza, esperienza e capacità professionali soprattutto in ambito chirurgico oncologico, determina una svolta significativa per una proficua collaborazione con i professionisti che già prestano la loro attività per potenziare il Polo Oncologico di Manerbio. Il Dr. Bazzurini con la sua equipe saranno un’opportunità anche per il territorio in quella logica di integrazione con l’Ospedale prevista dalla legge regionale di riforma sanitaria”.

Il dottor Luca Bazzurini (nella foto), classe 1967 si è laureato in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Ginecologia all’Università degli Studi di Brescia. Dopo 14 anni alla Fondazione Poliambulanza di Brescia, ha esercitato per oltre 10 anni in strutture di eccellenza clinica e di ricerca come l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, l’IRCCS San Gerardo di Monza. Nel corso della professione si è interessato a vari aspetti dell’assistenza sia ostetrica che ginecologica, dedicandosi prevalentemente alla chirurgia, tradizionale, laparoscopica e robotica. Durante i periodi professionali nei centri di riferimento nazionale per l’oncologia ha lavorato con colleghi esperti e riconosciuti a livello internazionale ed ha eseguito oltre mille interventi chirurgici per la cura dei tumori dell’apparato genitale femminile.

Recentemente ha ottenuto il prestigioso riconoscimento professionale di Ginecologo Oncologo rilasciato “della Società Europea di Ginecologia Oncologica – ESGO”, di cui è membro.