Basta abusi sulle donne: Ossimo inaugura due panchine rosse

martedì, 22 novembre 2022

Ossimo (Brescia) – Nel programma della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è inserito un evento a Ossimo (Brescia). Venerdì 25 novembre saranno inaugurate le panchine rosse realizzate dai volontari e dipinte dai bambini della scuola Primaria di Ossimo.

Sarà un momento importante per l’intera comunità, tiene a sottolineare il sindaco di Ossimo Cristian Farisè. Le panchine rosse – un segnale forte per mettere fine agli abusi sulle donne – saranno collocate in due punti del paese camuno. Alla cerimonia di venerdì prossimo prenderanno parte il sindaco e gli amministratori di Ossimo, gli alunni, le insegnanti, i volontari del paese ed è invitata la popolazione. Il programma prevede la benedizione delle panchine alle 9:15 in piazza Roma a Ossimo Superiore e alle 10 in piazza San Damiano a Ossimo Inferiore.