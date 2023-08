Basket, il programma completo della pre-season di Brescia: appuntamenti a Ponte di Legno e in Valtellina

martedì, 8 agosto 2023

Ponte di Legno – Svelato ufficialmente il calendario della preseason 2023-2024 della Pallacanestro Brescia: dal raduno in città previsto dopodomani al ritiro in Alta Valle Camonica, passando per le uscite che coinvolgeranno anche il territorio in provincia di Sondrio. Di seguito il programma completo degli appuntamenti.

GIOVEDÌ 10 AGOSTO

1° ALLENAMENTO DELLA STAGIONE

PALALEONESSA A2A – BRESCIA

MARTEDÌ 22 AGOSTO

ORE 19.30

vs UC SAN DIEGO

VEROLANUOVA

SABATO 26 AGOSTO

ORE 20.00

TROFEO ROBERTO FERRARI | VII EDIZIONE

vs VANOLI CREMONA

PALALEONESSA A2A – BRESCIA

DA LUNEDÌ 28 AGOSTO A DOMENICA 3 SETTEMBRE

TRAINING CAMP

PONTE DI LEGNO

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

ORE 18.00

vs PALLACANESTRO CANTÙ

PALAZZETTO DELLO SPORT CEPINA – BORMIO

SABATO 2 SETTEMBRE

ORE 18.00

vs PALLACANESTRO VARESE

PALASCEGLI PINI – SONDRIO

DOMENICA 3 SETTEMBRE

PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA

PONTE DI LEGNO

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE

ORE 19.00

vs VANOLI CREMONA

PALASPORT DI GENOVA

SABATO 9 SETTEMBRE

ORE 18.30

vs REGGIO EMILIA

SCANDIANO – REGGIO EMILIA

SABATO 16 E DOMENICA 17 SETTEMBRE

MEMORIAL GIANNI BRUSINELLI

GERMANI BRESCIA | DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

NUTRIBULLET TREVISO BASKET | UNAHOTELS REGGIO EMILIA

BLM GROUP ARENA – TRENTO