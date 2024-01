Baselga di Piné: festa della Polizia Locale e riconoscimenti agli agenti

lunedì, 22 gennaio 2024

Baselga di Piné (Trento) – A Baselga di Pinè la tredicesima giornata provinciale della Polizia Locale, appuntamento che in occasione della festa del santo patrono del corpo, San Sebastiano, ha riunito sull’altopiano una numerosa rappresentanza dei corpi di polizia locale del Trentino per fare punto sulle attività svolte e guadare insieme alle sfide future.

Alla mattinata hanno partecipato anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e l’assessore provinciale con delega agli enti locali, Giulia Zanotelli.

“In una società in continua evoluzione, che ha ampliato gli ambiti di intervento e la complessità in cui operate, continuate ad essere un importante presidio per la comunità e un punto di contatto autorevole, spesso i primo, tra cittadini e pubblica amministrazione – le parole del presidente Fugatti -. Crediamo sia importante continuare ad investire sulla formazione e sulla dotazione anche tecnologica dell’intero sistema, affinché possiate continuare a garantire quell’essenziale lavoro sul territorio che vi vede protagonisti anche accanto ai corpi della Protezione Civile trentina sia nella quotidianità sia nel fronteggiare situazione di emergenza”.

“Una giornata di festa ma anche di resoconto, che fotografa la quantità e la varietà di ambiti in cui i nostri agenti sono impegnati ogni giorno sul territorio, anche al fianco delle forze dell’ordine – le parole dell’assessore Zanotelli -. Sosteniamo la loro attività, investendo importanti risorse anche per consolidare la professionalità del personale di polizia locale. Su questo fronte continuerà la fase di confronto e di dialogo per garantire questo importante presidio sul territorio”.

Sono 17 i corpi di Polizia Locale in Trentino (più di sette addetti) a cui si aggiungono 24 servizi (presso enti locali con almeno 1 addetto) per un totale di 439 addetti complessivi.

Molteplici gli ambiti di intervento per gli agenti, che nel corso del 2023 hanno riscontrato 200mila violazioni, di cui 148mila per superamento dei limiti di velocità, effettuato 862 controlli edilizi, 9338 controlli di pubblici esercizi, 2000 controlli ambientali. Un’attività di accertamento e sanzione alla quale si affianca anche una importante azione di sensibilizzazione e formazione, che nel 2023 ha portato ad effettuare 1972 ore di educazione stradale nelle scuole, perché la prevenzione è fondamentale per limitare infrazioni e sanzioni.

Un’organizzazione importante, per il funzionamento della quale la Provincia ogni anno trasferisce circa 7,5 milioni di euro (7.442.379 euro), a cui si aggiungono 325mila euro per la formazione (obbligatoria e facoltativa) e 450mila euro per progetti di sicurezza sul territorio cittadino di Trento.

Oltre al presidente Fugatti e all’assessore Zanotelli, hanno partecipato alla giornata della Polizia Locale anche il primo cittadino di Baselga di Pinè, Alessandro Santuari, il Commissario del Governo per la provincia di Trento, Filippo Santarelli, il sindaco di Pergine Valsugana Roberto Oss Emer in qualità di sindaco capofila del Corpo di Polizia Locale Alta Valsugana, il presidente del Consorzio dei Comuni Trentini, Paride Gianmoena. Presenti anche il presidente del Consiglio Provinciale di Trento, Claudio Soini, e il consigliere Walter Kaswalder.

La giornata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa Santa Maria Assunta nuova a Baselga di Pinè ed è proseguita poi con la sfilata e la deposizione di una corona al monumento dei caduti, l’alzabandiera ed il corteo al Centro Congressi Pinè 1000 che ha ospitato la cerimonia e gli interventi.

Al termine della cerimonia sono state conferite le onorificenze al personale di polizia locale che si è distinto per motivi di servizio: Danilo Cova, Luca Zuech, Margherita Giacomuzzi (Corpo polizia locale Anaunia), Matteo Bonapace, Carlo Marchiori, Martina Lunel, Giuseppe de Dominicis, Tommaso Prestin (Corpo polizia locale delle Giudicarie), Fabrizio Demartin, Alessandro Vitale, Marco Sartori, Fabio Ferrari, Alberto Galatioto, Stefano Bortolotti, Iulian Chisiu, Davide Betta (Corpo polizia locale intercomunale Alto Garda e Ledro), Walter Dallapiccola, Diego Ravanelli, Franco Marchi (Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone), Claudia Daniele, Benedetta Perotto, Andrea Cortellini (Corpo polizia locale Rovereto Valli del Leno), Cristiano Pallaoro (Corpo polizia locale Alta Valsugana).

Sono stati inoltre conferiti diplomi di benemerenza ai corpi e ai servizi in segno di riconoscenza per il prezioso servizio svolto durante la pandemia Covid-19.