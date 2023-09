Back To The Future: festeggiati i 75 anni di Fiera Bolzano

mercoledì, 13 settembre 2023

Bolzano – In occasione dell’inaugurazione della prima edizione della Fiera Campionaria Internazionale e della relativa fondazione di Fiera Bolzano, avvenuta esattamente 75 anni fa, innumerevoli rappresentanti della politica e dell’economia, partner, ex e attuali collaboratori e collaboratrici e fornitori hanno partecipato a uno straordinario viaggio nel tempo. La celebrazione è stata una felice occasione per fare il bilancio di una storia lunga e ricca di successi e, allo stesso tempo, per guardare ad un promettente futuro.

Il 12 settembre 1948, quindi ieri 75 anni fa, si inaugurava a Bolzano la prima edizione della Fiera Campionaria Internazionale. La scommessa era grande, ma fu un vero e proprio successo: in 16 giorni di manifestazione e su un’area di circa un ettaro di fronte all’attuale Palazzo di Giustizia, si contarono 573 espositori, di cui quasi 200 internazionali, e ben 250.000 visitatori, tra i quali l’allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. I pionieri di allora non potevano di certo immaginare cosa sarebbe nato da questo esordio: oggi Fiera Bolzano organizza più di una dozzina di fiere, quasi tutte a partecipazione internazionale, conta oltre 3.000 espositori e 200.000 visitatori all’anno e dà lavoro a 40 persone.

Alla festa per il 75° anniversario di questo storico evento hanno partecipato oltre 350 persone, tra cui rappresentanti della politica e dell’economia, tutte le istituzioni locali, partner, espositori, fornitori, testimoni dell’epoca, ex e attuali dipendenti. Il programma ha regalato a tutti una serata non convenzionale, con uno straordinario viaggio nel tempo – passato e futuro – di Fiera Bolzano.

Per l’importante occasione, oltre all’evento, è stato pubblicato un libro, già disponibile in libreria in lingua italiana e tedesca, che racconta la storia della Fiera dagli inizi a oggi – e realizzato un documentario, che verrà trasmesso prossimamente su RAI Alto Adige. In “75 anni Fiera Bolzano”, diverse personalità legate alla storia della Fiera si sono raccontate sotto forma di interviste, tra cui Franz von Walther, figlio del primo presidente, Walter von Walther.

“Un anniversario così straordinario offre, da un lato, l’opportunità di guardare al passato di Fiera Bolzano, che nel corso degli anni si è trasformata in un’indispensabile istituzione altoatesina. Allo stesso tempo, guardiamo però anche al futuro con fiducia, poiché è diventato chiaro, soprattutto dopo la pandemia, che la Fiera costituisce un’importante piattaforma di business per il contatto e lo scambio personale”, afferma con orgoglio il presidente di Fiera Bolzano Armin Hilpold.

Il 75° anniversario è stato celebrato nel corso dell’anno con numerosi eventi nel nuovo FieraMesse H1 Eventspace, tra i quali la quarta edizione di TEDx Bolzano, concerti e spettacoli nell’ambito del Jazz Festival e un concerto per 50 pianoforti organizzato in occasione del 64° Concorso Ferruccio Busoni. Un momento artistico davvero straordinario, già entrato nella storia.

Il gran finale di questo anno di festeggiamenti, sarà celebrato infine durante l’edizione-anniversario di Fiera d’Autunno che si terrà, insieme a Biolife, dal 9 al 12 novembre.