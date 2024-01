Bacini montani: lavori sul Rio Valsura a Lana

lunedì, 22 gennaio 2024

Lana (Bolzano) – Operai al lavoro a Lana per migliorare la transitabilità del Rio Valsura e le condizioni della fauna ittica. Gli interventi dovrebbero essere ultimati nel mese di marzo. Sono iniziati i lavori per ripulire alcune aree delle sponde del Rio Valsura. “Gli operai guidati dal caposquadra Anton Zöschg stanno rimodellando il letto del torrente a Lana, nel tratto compreso tra la stazione idrometrica e il ponte Teiss”, spiega Thomas Thaler, direttore dell’ufficio Sistemazione bacini montani sud (foto © Martin Eschgfäller).

L’alveo del torrente rimodellato ad arco

Gli operai al lavoro stanno costruendo alcuni groynes (frangiflutti) di pietra ciclopica nell’alveo del torrente, spostando la ghiaia e ricavando un canale di bassa portata, riassume il direttore del cantiere e responsabile del progetto Christian Kofler. In alcune aree, il corso relativamente rettilineo del letto del torrente verrà interrotto e curvato per aumentare la diversità strutturale, la variazione di larghezza e profondità e creare aree con velocità di flusso meno elevate.

Migliorare lo stato ecologico e tutelare la fauna ittica

“Questo progetto mira a migliorare la struttura dell’alveo del torrente e a mitigare le oscillazioni del livello d’acqua causate dalla produzione idroelettrica”, sottolinea Fabio De Polo, direttore dell’Area funzionale Bacini montani. Gli interventi previsti andranno a migliorare il corso inferiore del Rio Valsura, con benefici in particolare per la fauna ittica, completando la serie di lavori avviati negli ultimi anni per migliorare la transitabilità dell’acqua. Gli interventi dovrebbero concludersi nel mese di marzo.

Il progetto è finanziato con i fondi ambientali della centrale idroelettrica di Lana e viene realizzato dall’Ufficio Sistemazione bacini montani per conto di Alperia.