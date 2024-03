Azienda Sanitaria: Christian Kofler è il nuovo direttore generale

mercoledì, 13 marzo 2024

Bolzano – La Giunta provinciale di Bolzano ha nominato Christian Kofler nuovo direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Christian Kofler (foto-credit-Asp Fabio-Brucculeri), giurista, ha ricoperto per 25 anni diverse posizioni all’interno dell’Azienda sanitaria. Per 12 anni è stato direttore delle risorse umane. Dal 2021 a oggi, è stato direttore del Dipartimento Prestazioni sanitarie e assistenza territoriale. Kofler, dal 2004, è anche professore a contratto presso l’Università di Verona e ha completato diversi corsi di formazione manageriale.



L’assessore alla sanità Hubert Messner ha parlato di un processo decisionale ponderato in cui sono state prese in considerazione sia le competenze professionali che le capacità relazionali. “Christian Kofler si è rivelato adatto sotto entrambi i punti di vista”, ha esordito l’assessore Messner. “Abbiamo investito il tempo necessario e svolto numerosi colloqui per poter prendere una decisione fondata. Christian Kofler conosce l’azienda, e le collaboratrici e i collaboratori conoscono lui. Questo crea sicurezza e continuità, che sono assai necessarie in questo momento. Sono convinto che l’essere radicato all’interno dell’Azienda Sanitaria rappresenti un grande vantaggio per il direttore generale”, ha detto Messner. Kofler: “Consapevole delle sfide, ma fiducioso”.

Christian Kofler ha ringraziato il presidente Arno Kompatscher e l’assessore alla sanità Hubert Messner per la loro fiducia. “L’obiettivo primario è riportare l’azienda sanitaria altoatesina in acque tranquille, per sostenere i dipendenti nel loro lavoro quotidiano e garantire la migliore assistenza sanitaria possibile alla popolazione altoatesina”, ha detto. Kofler ha indicato come campi d’azione più urgenti il rafforzamento dell’assistenza territoriale, la digitalizzazione e l’informatizzazione, nonché la riduzione dei tempi di attesa. “La posizione di direttore generale non è un compito facile. Sono consapevole della sfida, ma sono fiducioso e convinto che, lavorando insieme, riusciremo a preparare il sistema sanitario altoatesino al meglio al futuro”, ha dichiarato Kofler.