Autunno a Bormio con GustAutunno 2023 e la Migiondara: programma eventi

venerdì, 20 ottobre 2023

Bormio – Ritorna domenica 22 ottobre la Migiondara, l’atteso appuntamento con la castagnata di Migiondo, che quest’anno si tinge di rosa in occasione del mese della prevenzione dei tumori al seno, devolvendo parte del ricavato all’Associazione Amazzoni. E con GustAutunno, ancora per tutto ottobre e novembre, i ristoranti del territorio di Bormio propongono i piatti tradizionali della cucina valtellinese in un’inedita variante autunnale.

Domenica 22 ottobre appuntamento con la Miğiondàra in rosa:

In occasione di Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile dedicato alla lotta dei tumori al seno, la Migiondara organizza la prima edizione del trekking dedicato alle donne. La Migiondare in rosa è un percorso semplice di 4 km ca. da fare con Marta Tognetti, accompagnatrice di Media Montagna e botanica del Parco Nazionale dello Stelvio. L’escursione partirà alle ore 10.30 da Sondalo (piazzale del Comune), passando per il centro storico e gli alpeggi attorno al Morelli, si raggiungerà quindi Sommacologna per arrivare poi a Migiondo in tempo per il ritiro del “BontàPass” che dà accesso agli stand gastronomici. Parte del ricavato del trekking in rosa sarà devoluto all’Associazione Amazzoni che supporta le donne che stanno combattendo contro il tumore al seno. Il costo della partecipazione è di € 25 ed include: percorso di trekking guidato; lunch box con pranzo; gadget targato Sondalo Tourism; ingresso per “La Miğiondàra” con 5 tappe degustazione.

La Miğiondàra in rosa è l’evento abbinato al consueto appuntamento con la castagnata di Migiondo di domenica 22 ottobre che, dopo una passeggiata tra i castagneti, prevede un itinerario tra le vie del centro storico e un percorso enogastronomico alla scoperta di tutte le prelibatezze stagionali del territorio. Info e prenotazioni

GustAutunno 2023:

Prosegue ancora per ottobre e poi per tutto il mese di novembre l’appuntamento con le declinazioni autunnali dei piatti tipici valtellinesi. Con GustAutunno 2023 i ristoranti del territorio di Bormio propongono ricette tradizionali rivisitate che regaleranno gustose sorprese agli amanti della cucina. Gli ingredienti tipici e stagionali del territorio incontreranno abbinamenti inconsueti con materie prime inusuali come, ad esempio, i prodotti del mare, creando contrasti in grado di stupire anche i più curiosi ed esigenti. Qui tutti gli appuntamenti e i ristoranti che aderiscono all’iniziativa