Autovelox sul Garda: annullate le multe a centinaia di autisti

mercoledì, 28 febbraio 2024

Torri del Benaco – Battaglia sugli autovelox sul Garda, prima vittoria degli automobilisti che si erano visti infliggere dal rilevatore di Torre del Benaco più di 200 sanzioni al giorno. Sono migliaia le multe inflitte finora dovranno quindi essere annullate.

“Dopo tante polemiche, dopo tanto fango, emerge la verità: il famoso autovelox di Torri del Benaco semplicemente non è omologato, arrivano sentenze di annullamento a raffica delle contravvenzioni, a giugno arriverà inevitabilmente anche la mia. Ma non è la cosa più importante: importante, e fondamentale, è per me aver messo in atto ogni azione possibile per tutelare la cittadinanza vessata da questa macchina mangiasoldi. Dalla parte della gente sempre, con coraggio e determinazione”, dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.