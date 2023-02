Autovelox a Ponte Arche: la richiesta avanzata dalla Lega di Comano

mercoledì, 1 marzo 2023

Comano Terme (Trento) – Autovelox a Ponte Arche, è la richiesta avanzata dalla Lega con una mozione e un ordine del giorno al bilancio di previsione 2023-2025.

Il gruppo consigliare della Lega a Comano Terme (Trento), formato da Alessia Baroldi, capogruppo Lega Salvini Premier – Comano Terme, dai consiglieri Luca Brena, Sergio Manuel Binelli e Michele Salvaterra, ha presentato due documenti in municipio: con il primo testo viene chiesto all’Amministrazione comunale di prendere posizione contro la cosiddetta Direttiva europea “case green” (un testo che imporrebbe per tutti gli immobili residenziali l’ottenimento della classe energetica E entro il 1° gennaio 2030): “Siamo consci del fatto che l’attuale maggioranza preferisce astenersi sulle nostre proposte non strettamente locali, tuttavia confidiamo nei nostri colleghi consiglieri e speriamo che al momento della votazione si ricordino che, se questo testo ideologico dovesse diventare definitivo, i cittadini dei nostri territori non saranno al sicuro da quello che sarà un ingente esborso economico”, sostengono i consiglieri comunali della Lega.

Inoltre sono stati raccolti dai consiglieri della Lega i disagi dei cittadini per la situazione in cui versa Ponte Arche e con l’ordine del giorno al bilancio 2023-2025 ritengono “sia giusto e doveroso installare dei dispositivi elettronici (autovelox) per regolare la velocità”. “Durante la discussione del bilancio 2022-2024, per responsabilità, avevamo deciso di astenerci e di non presentare dei documenti per via delle difficoltà (non del ancora superate) che stavano passando le casse gli enti locali; questa volta invece intendiamo portare un nostro contributo, perché la sicurezza delle persone e il rispetto del Codice della Strada sono imprescindibili e non è più tollerabile che soprattutto sui rettilinei della statale 237 si rischino incidenti stradali o peggio ancora delle tragedie a discapito dei pedoni”, conclude Alessia Baroldi, capogruppo Lega Salvini Premier-Comano Terme.