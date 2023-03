Autotrasporto al Brennero, incontro a Bolzano col ministro Salvini

mercoledì, 8 marzo 2023

Bolzano – Incontro a Palazzo Widmann sul Brennero: le imprese trentine altoatesine chiedono il rispetto del diritto comunitario. A Bolzano il ministro Matteo Salvini ribadisce la richiesta all’Austria di togliere i divieti di transito. Il presidente Fugatti invoca un tavolo di lavoro. Gli interventi dei presidenti delle Province di Bolzano (Arno Kompatscher) e di Trento (Maurizio Fugatti), del vice ministro all’ambiente Vannia Gava e delle Camere di Commercio di Trento e Bolzano.

Il ministro alle Infrastrutture e Trasporto Matteo Salvini

Durante l’incontro il ministro Salvini non ha lasciato spazio a mezze misure: “L’Austria rispetti il diritto comunitario, poi il Governo italiano sarà pronto a discutere tutte le soluzioni per mitigare gli effetti del traffico di transito. Le soluzioni si trovano assieme – ha detto Salvini – venerdì è in programma la sesta riunione trilaterale sul tema dove chiederemo il ritiro dei divieti di transito. Su questo l’intesa con il collega tedesco è totale”. Il ministro ha poi confermato il suo impegno per il rinnovo della concessione dell’A22. “I 7,2 miliardi d’investimenti da parte della società autostradale – ha detto Salvini – sono fondamentali”.

Il presidente Arno Kompatscher

“Credo che siamo riusciti a rappresentare al ministro Salvini e agli altri convenuti quanto è difficile la situazione lungo l’asse del Brennero dal punto di vista soprattutto di chi ci vive ogni giorno, oltre che per chi vede il traffico di transito quale vettore delle proprie, legittime ambizioni imprenditoriali – ha detto Kompatscher – qualsiasi decisione sul futuro del trasporto merci lungo il corridoio del Brennero va presa, quindi, tenendo conto degli interessi degli autotrasportatori ma anche di quelli delle popolazioni confinanti e della tutela dell’ambiente. E io rimango fiducioso che questa soluzione possa essere individuata, sempre che tutti accettino di sedersi attorno a un tavolo, considerando appunto tutti gli interessi in campo – ha concluso il presidente della Provincia autonoma di Bolzano”.

Il presidente Maurizio Fugatti

“La voce del ministro Salvini in questi mesi si è sentita forte, la posizione del Governo è chiara. Le categorie economiche, e l’autotrasporto in particolare, chiedono il rispetto del diritto comunitario, il rischio è lo svantaggio competitivo, dopo che le stesse hanno investito nei loro veicoli per garantire la tutela dell’ambiente”. È quanto ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti al termine della riunione sul futuro del traffico merci lungo il corridoio del Brennero a Bolzano dove erano presenti tra gli altri anche i rappresentanti dell’economia ed in particolare del settore dell’autotrasporto (Camera di Commercio, ANITA, APA e CNA), quelli dei territori confinanti (i sindaci, i presidenti delle Comunità comprensoriali e del Consorzio dei Comuni)

Oltre ad una possibile modifica del Codice della strada – temporanea e geograficamente limitata – che imponga un divieto di uscita dall’A22 agli autotrasportatori in caso di code (“importante per la sicurezza degli abitanti”), e alla conferma del suo impegno per il rinnovo della concessione autostradale, che sbloccherebbe gli investimenti richiesti dalle popolazioni confinanti, Kompatscher e Fugatti hanno riproposto al ministro Salvini la necessità, già condivisa negli scorsi mesi con Anton Mattle, capitano del Tirolo, di un trattato internazionale tra Italia, Austria e Germania. Tale trattato andrebbe a costituire la base per consentire una gestione congiunta del traffico che percorre l’asse del Brennero. Gestione per la quale, da parte nostra, abbiamo già proposto la digitalizzazione e un sistema di dosaggio.

Il viceministro Gava: “Settore fondamentale, condivido preoccupazioni su Brennero”

“Il tema dell’autotrasporto è fondamentale. Non solo sul fronte della sostenibilità ambientale ma anche sul versante logistico. Il problema che si pone al Brennero, ai confini con l’Austria, non solo presenta profili di illegittimità ma influisce sulla qualità di vita ed ambientale di intere comunità. Lavoriamo per una transizione sostenibile, anche in questo settore, che è fondamentale per l’economia del Paese e della intera UE”. L’ha dichiarato il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava a margine della riunione con amministratori e rappresentanti di categoria a cui ha partecipato anche il vicepremier Matteo Salvini e il presidente della Provincia di Bolzano Maurizio Fugatti.

­ concluso il presidente.

Gli interventi di Vettorato ed Alfreider

“Il nostro grande obiettivo, che mi sembra sacrosanto e di puro buonsenso, e lo dico sia da assessore all’Ambiente e all’Energia che da vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, è quello di garantire ai cittadini italiani e a quelli austriaci pari diritti e pari doveri, senza concorrenza sleale e perseguendo la sostenibilità in chiave ambientale ed chiave economica”, ha detto l‘assessore Giuliano Vettorato. Sia a questo proposito che per i temi dell’ambiente, sono contento che l’impegno per invitare a Bolzano il ministro Salvini e il viceministro Vannia Gava abbia portato a realizzarsi questa grande opportunità per l’Alto Adige e che oggi entrambi si siano dedicati con grande interesse alle nostre cause” ha concluso il vicepresidente italiano della Provincia. “La nostra priorità rimane il trasferimento del traffico dalla gomma alla rotaia, obiettivo che perseguiamo ogni giorno e che raggiungeremo ancora più concretamente con la realizzazione del tunnel di base dl Brennero”, ha detto l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider. “In più, vogliamo rendere il traffico rimanente sempre più green, grazie ai veicoli elettrici ed a quelli ad idrogeno, come il pullman sul quale abbiamo viaggiato oggi dalla Fiera di Bolzano a Palazzo Widmann assieme al ministro”, ha concluso il vicepresidente ladino della Provincia.

Le Camere di commercio di Bolzano e Trento e le associazioni dell’autotrasporto

Politiche economiche compatibili con il rispetto della salute e dell’ambiente sono da sempre obiettivi fondamentali delle Camere di commercio di Bolzano e Trento e delle associazioni dell’autotrasporto regionali. In questo contesto, infatti, sostengono con convinzione il trasferimento di una parte del trasporto merci su rotaia e la decarbonizzazione del trasporto merci su strada. Quella delle Camere di commercio è una presa di posizione chiara e inequivocabile.

Nell’ambito dell’incontro con il Ministro Matteo Salvini le associazioni dell’autotrasporto e le Camere di commercio di Bolzano e Trento hanno espresso il proprio dissenso rispetto ai divieti di transito imposti dal Tirolo. “È giunto il momento di porre fine ai divieti di circolazione del Tirolo, perché da un lato limita illegittimamente il traffico di transito degli autotrasportatori non austriaci e dall’altro crea condizioni favorevoli per le imprese tirolesi”, reclamano le associazioni dell’autotrasporto.

“Dal 2020 in Tirolo il valore limite della qualità dell’aria lungo l’autostrada non è stato superato (vedasi allegato 1), il che significa che non vi è alcuna base legale per mantenere il divieto di transito notturno né tantomeno il divieto di circolazione settoriale e il limite di 100 km/h sull’autostrada Inntal. Senza il divieto di circolazione notturna e il doppio pedaggio notturno, non sono necessarie le misure di dosaggio”, hanno dichiarato le Camere di commercio di Bolzano e Trento.

Le misure del Tirolo hanno un impatto notevole sull’economia italiana e tedesca. Infatti, uno studio di Uniontrasporti, società in house del sistema camerale italiano che si occupa di questioni relative ai trasporti e alle infrastrutture, mostra che le misure tirolesi creano alle imprese italiane colpite dai divieti un danno economico totale annuo pari a 251,6 milioni di euro. Oltre alla consistente perdita finanziaria per le imprese direttamente toccate dai divieti, la limitazione dello scambio di beni attraverso il Brennero mette a rischio il commercio internazionale in Europa. Basti ricordare che il Brennero è la rotta commerciale via terra più importante in assoluto per l’Italia e dunque anche per il Trentino-Alto Adige.

I divieti tirolesi hanno comportato anche una concorrenza distruttiva da parte del comparto dell’autotrasporto tirolese rispetto a quello della Regione Trentino – Alto Adige. I vari divieti tirolesi prevedono misure favorevoli per le proprie aziende a discapito di quelle con sede in Trentino – Alto Adige. I veicoli di un’azienda tirolese, per esempio, possono circolare liberamente nelle ore notturne con qualsiasi mezzo euro 6, mentre i veicoli di un’azienda italiana nelle ore notturne non possono transitare con nessun mezzo a propulsione tradizionale.

“A pagare le conseguenze delle misure del Tirolo sono anche gli autisti, spesso costretti a rimanere fermi in coda per ore senza poter accedere ai servizi igienici a causa del dosaggio a Kufstein. Alcuni dei nostri autisti si rifiutano addirittura di attraversare il Tirolo per risparmiarsi questo supplizio”, affermano congiuntamente i pesidenti e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA), dell’Associazione Nazionale Noleggi Autogrù e Trasporti Eccezionali (ANNA), della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, di Assoimprenditori Alto Adige, di Confindustria Trento, CNA – Unione Provinciale degli Artigiani e delle Piccole imprese Alto Adige, di lvh.apa Confartigianato Imprese, dell’Associazione Artigiani del Trentino e di FAI-Confcommercio del Trentino.

Le associazioni dell’autotrasporto e le Camere di commercio di Bolzano e Trento esprimono gratitudine al Ministro Salvini, che sta seguendo la tematica con grande attenzione e determinazione. Da troppo tempo tutte le aziende di trasporto non tirolesi subiscono le misure unilaterali del Tirolo che non hanno portato in alcun modo a incentivare il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia.

“Per raggiungere l’obiettivo del trasferimento modale è fondamentale un gioco di squadra dei vari Stati lungo il corridoio del Brennero finalizzato ad abolire gli ostacoli e a rendere la ferrovia finalmente più competitiva e performante”, hanno affermato le Camere di commercio di Bolzano e Trento. Divieti e misure unilaterali non sono in alcun modo in linea con questo approccio.