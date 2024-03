Autostrada Valtrompia: via libera CCT, Provincia vuole accelerare

mercoledì, 6 marzo 2024

Brescia – “È arrivata la conferma che il collegio consultivo tecnico ha espresso parere favorevole sulla rinegoziazione dei termini del contratto per la realizzazione dell’autostrada della Valtrompia, certamente una bella notizia. Nei giorni scorsi tutti noi amministratori del territorio abbiamo avuto un confronto chiaro con il Commissario durante il tavolo tecnico di monitoraggio, che aveva dato rassicurazioni e garanzie da parte sua. Il via libera del Cct con esito positivo è senza dubbio un passo avanti, ora bisogna agire per concretizzare questo risultato. Un’accelerazione importante dei cantieri sarebbe il miglior modo per dare un segnale incoraggiante al territorio, che aspetta quest’opera da decenni. Sicuramente come Provincia manterremo alta l’attenzione”. Questo il commento di Giacomo Zobbio, Consigliere provinciale delegato proprio in tema di bretella autostradale.