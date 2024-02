Autostrada Valtrompia e sicurezza trasporto pubblico bresciano, il commento di Zobbio (Provincia)

martedì, 27 febbraio 2024

Brescia – “Il tavolo tecnico di monitoraggio delle infrastrutture della Valtrompia, svoltosi questa mattina, è stato certamente utile per riepilogare l’attuale stato dell’arte del cantiere, le questioni burocratiche sul tavolo e le attività da svolgere per fare ulteriori passi avanti. Un quadro chiaro e ben noto a tutti i soggetti coinvolti”. Questo il commento del Consigliere provinciale Giacomo Zobbio, delegato dalla Provincia di Brescia in materia di Bretella della Valtrompia, al termine dell’incontro tenutosi nella mattinata di oggi.

“Il nostro territorio – ha proseguito il Consigliere – attende da decenni quest’opera, che per la Valtrompia ha un enorme valore in termini di impatto economico, risparmio del traffico, tutela ambientale e miglioramento della qualità della vita. A nome della Provincia ho ribadito la grande importanza che l’autostrada ha per noi, per tutti gli amministratori, per il tessuto socio-economico e soprattutto per i cittadini.

Ci sono ovviamente grandi aspettative sulla realizzazione della bretella, come è giusto che sia. Ci troviamo in una fase che può sancire l’accelerata decisiva per i cantieri e lo sblocco di molte questioni, prima fra tutte quella della rinegoziazione tra le parti. Il commissario ha dato rassicurazioni a tutti noi che il parere del Collegio Consultivo Tecnico arriverà entro qualche giorno, naturalmente attendiamo fiduciosi” conclude Zobbio.

Sicurezza Tpl, Zobbio (Prov Bs): “Al lavoro per salvaguardare utenti e personale di servizio, contrastando reati e tutelando cittadini”

“Siamo al lavoro per garantire maggiore sicurezza agli utenti del trasporto pubblico locale e contemporaneamente assicurare serenità al personale di servizio, con l’obiettivo di dare un segnale importante e risposte concrete su questo fronte”. Lo rende noto il Consigliere provinciale Giacomo Zobbio, delegato dalla Provincia di Brescia in materia di trasporto pubblico locale.

“Al fianco della Prefettura di Brescia, delle Istituzioni locali, delle Forze dell’Ordine e di tutti gli operatori coinvolti nel settore, intendiamo agire in sinergia e con la massima collaborazione. C’è l’impegno da parte di tutti per cercare di prevenire il verificarsi di reati e tutelare i cittadini che utilizzano il tpl, sia come viaggiatori che come lavoratori.

Troppo spesso continuiamo a sentire di rapine a giovanissimi, aggressioni ad autisti e siamo purtroppo testimoni di episodi criminosi a danno dei soggetti più deboli. Vogliamo fronteggiare tutto questo, intervenendo in maniera efficiente ed efficace. Come Provincia, siamo ben lieti di poter dare il nostro contributo” conclude Zobbio.