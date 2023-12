Autostrada Val Trompia, Zobbio: “Cronoprogramma regalo di Santa Lucia per il territoro”

martedì, 12 dicembre 2023

Brescia – “Finalmente c’è un cronoprogramma che detta i tempi di realizzazione della bretella autostradale della Valtrompia. Direi che è un bel regalo di Santa Lucia per il nostro territorio”. Queste le dichiarazioni del consigliere provinciale Giacomo Zobbio (nelle foto), delegato dalla Provincia di Brescia in materia di Bretella della Valtrompia, a margine del tavolo tecnico di monitoraggio delle infrastrutture della Valle Trompia in merito al Raccordo Autostradale.

“È stato delineato – prosegue Zobbio – lo stato dell’esistente e dei lavori sia effettuati sia in corso, con previsioni dei tempi di realizzazione per ciascun intervento. Un quadro che, in attesa della rinegoziazione e di alcuni adempimenti burocratici da definire, è certamente positivo. Se tutti i tasselli vanno al loro posto, possiamo dire che la conclusione nel 2028 non è un’utopia. Possiamo ritenerci soddisfatti di questo incontro, che è stato proficuo e propositivo”.

“E’ risaputo – conclude Zobbio – quanto noi riteniamo importante quest’opera, ora guardiamo con fiducia al prossimo tavolo tecnico di monitoraggio che si riunirà presumibilmente entro gennaio 2024”.