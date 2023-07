Autostrada del Brennero: “Urban pass” fino al novembre 2024

domenica, 23 luglio 2023

Trento – Proseguirà fino al 30 novembre 2024 la sperimentazione dell’”Urban Pass”, iniziativa che dal febbraio 2022 consente agli utenti in possesso di un contratto di telepedaggio il transito gratuito nella tratta di A22 compresa fra Trento Nord e Rovereto Sud (uscite intermedie incluse) nei giorni feriali e nelle fasce orarie 6-9 e 17-20.

La Giunta provinciale ha approvato lo schema aggiuntivo alla convenzione in essere con la Società Autostrade del Brennero Spa, assumendosi gli oneri finanziari del pedaggio autostradale per un ulteriore anno.

“Visti i buoni risultati della sperimentazione ed anche in considerazione dei cantieri che interessano sia a Trento Nord sia nella Città della Quercia – spiega il presidente Fugatti – abbiamo ritenuto opportuno dare seguito a questa iniziativa che aiuterà a ridurre l’impatto del traffico sulle reti viabilistiche dei due centri e sul restante sistema viario, agevolando lo spostamento dei lavoratori pendolari nelle fasce orarie di punta”.

Il nuovo atto aggiuntivo introduce alcuni elementi di novità.

Se prima a beneficiare dell’agevolazione erano solo gli utenti in possesso di Telepass, il servizio si estende ora anche gli automobilisti intestatari di altri servizi di telepedaggio, tra cui SET (Sistema Europeo di Telepedaggio) e SIT-MP (per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate).

Si innalza inoltre da 1 milione a 1.250.000 euro il limite di spesa massimo ammissibile a carico della Provincia per l’anno in corso, cifra rimodulata anche in considerazione dei maggiori flussi rispetto a quelli stimati nel 2022, calcolati su volumi di traffico rapportati al periodo pandemico e pertanto caratterizzati da una notevole riduzione del traffico.

Proprio per i maggiori passaggi effettuati rispetto a quelli stimati, l’atto aggiuntivo dispone anche l’assegnazione di 250.000 mila euro a copertura dei passaggi relativi al 2022, ed impegna la cifra di 750.000 euro per i transiti stimati nel 2024.

Dal febbraio 2022 al dicembre 2022, i transiti mensili “Urban pass” registrati tra i caselli di Rovereto Sud e Trento Nord mediamente sono stati circa 37.000, con un picco di circa 48.000 passaggi registrato nel novembre 2022.