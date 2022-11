Autostrada del Brennero, incontro al Ministero sul progetto green

mercoledì, 9 novembre 2022

Trento – Il presidente della Regione Maurizio Fugatti ha incontrato a Roma il nuovo ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini per parlare dell’A22 insieme (nella foto) al vicepresidente della Regione Arno Kompatscher, l’assessore regionale ai Trasporti dell’Emilia-Romagna Andrea Corsini, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto e il sindaco di Mantova Mattia Palazzi.

“Siamo tutti coesi e compatti con un obiettivo comune: accelerare i tempi per trasformare l’A22 nel primo green corridoio d’Europa”, è quanto ha dichiarato il Presidente della Regione Maurizio Fugatti al termine della riunione al ministero a Roma. L’obiettivo è chiudere l’iter amministrativo sul project financing dell’A22 e far partire i 7,2 miliardi di investimenti previsti nella proposta progettuale.

“Quello della A22 è uno dei progetti più rilevanti a livello europeo e sarà caratterizzato da una forte impronta ecosostenibile – ha spiegato Fugatti – un esempio di sostenibilità ambientale, grazie anche a investimenti digitali sul tratto autostradale, che guarda a una visione non solo regionale e nazionale, ma anche europea”.

Accorciare i tempi per la A22, accogliendo le richieste di tutti gli amministratori del territorio, dall’Emilia-Romagna fino al Trentino-Alto Adige passando per Mantova e Verona. È quanto emerso dalla riunione organizzata al dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Abbiamo ribadito al ministro l’importanza dell’A22 e di tutto il corridoio del Brennero per i nostri territori”, spiega il presidente Kompatscher. “Abbiamo chiesto al ministro che il procedimento possa essere portato avanti più velocemente possibile, in particolare la conferma della fattibilità tecnica, la procedura di partecipazione della popolazione e, in parallelo, per non perdere altro tempo, anche l’acquisizione delle perizie necessarie”. “Quello per il rinnovo della concessione dell’A22 è un progetto molto importante, perché sono previsti grandi investimenti per renderla “verde”, rispettosa dell’ambiente, dotandola, ad esempio, di stazioni di rifornimento degli autoveicoli a idrogeno, per garantire i flussi di traffico e la sicurezza” ha aggiunto Kompatscher.

Al centro dell’incontro anche le limitazioni al traffico al Brennero

Quello della A22 è uno dei progetti più rilevanti a livello europeo e sarà caratterizzato da una forte impronta ecosostenibile. Il ministro Salvini ne parlerà a Bruxelles, al vertice del 5 dicembre con gli omologhi che si occupano di trasporti negli altri Paesi dell’Unione Europea. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sull’annosa questione delle limitazioni di transito al Brennero, rispetto alla quale è allo studio una proposta comune che il ministro porterà all’attenzione della Commissione europea e del Governo austriaco.