Autonomia Trentino Alto Adige, confronto tra il ministro Ciriani e i presidenti Fugatti e Kompatscher

sabato, 27 maggio 2023

Trento – Confronto sull’autonomia del Trentino Alto Adige: i presidenti Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher a colloquio con ministro Ciriani sull’evoluzione degli strumenti che regolano la collaborazione fra Stato e Province autonome (nella foto Fugatti-Ciriani).

Dopo l’incontro di stamani in Sala Depero a Trento sul tema “Stati, autonomie e Pnrr”, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher hanno avuto un incontro con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Il colloquio è servito per fare il punto su una serie di dossier portati all’attenzione del Governo, in particolare quelli attinenti le riforme e la fiscalità. È stata posta particolare attenzione al percorso sostenuto dalle due Amministrazioni autonome per chiudere alcune partite rimaste da definire dall’accordo di Milano a suo tempo siglato con lo Stato per regolare il contributo del Trentino e dell’Alto Adige al processo di risanamento del debito pubblico. L’auspicio espresso dai due governatori riguarda la definizione di meccanismi integrativi dei rispettivi statuti attraverso legge ordinaria “rafforzata”.