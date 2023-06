Autonomia differenziata: comunicazione in Consiglio provinciale a Trento

giovedì, 29 giugno 2023

Trento – Consiglio provinciale di Trento: comunicazione sull’autonomia differenziata.

Fugatti: nessun danno alla Provincia, se non l’opportunità di ampliare in modo dinamico le competenze che già abbiamo. Il Presidente della Giunta Maurizio Fugatti ha chiarito che il tema del disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata venne trasmesso ai presidenti delle province e regioni autonome già nel novembre 2022. Contestualmente seguirono in sede di Confe-renza delle regioni diversi incontri con il ministro stesso per la raccolta di pareri e osservazioni. Il Presidente della Giunta di Bol-zano, Arno Kompatscher a questo proposito, facendosi portavoce di tutti, riconduceva il ruolo delle speciali a quello di osservatori speciali, chiedendo un tavolo separato e redigendo un documen-to in otto punti che riassumono le prerogative delle province e re-gioni autonome e che ribadisce che l’attribuzione di ulteriori, maggiori forme di autonomia dovranno riguardare anche le regio-ni e le province a statuto speciale. Fugatti ha sottolineato, accan-to a quella istituzionale, la parte informale del dialogo intervenuto con il governo e con le altre province e regioni autonome, rile-vando che queste ultime si sono mosse sempre coralmente, condividendo una visione comune e le interlocuzioni sono sem-pre avvenute in maniera congiunta. Il disegno di legge sull’autonomia differenziata riguarda sostanzialmente l’autonomia delle regioni ordinarie, ha notato e non può arrecare alcun danno alle autonomie speciali, se non ampliare in modo dinamico le competenze che già abbiamo.

Marini: diventare parte attiva per evitare la frammentazione del paese

Alex Marini (5 Stelle), primo firmatario della richiesta di comuni-cazione, ha premesso che l’autonomia è un tema squisitamente politico, perché riguarda espressamente gli ambiti e le competen-ze dell’attività legislativa. Pare di capire che nel testo ci siano del-le tutele che salvaguardano le nostre prerogative, tuttavia do-vremmo diventare parte attiva, svolgendo un ruolo di pontieri e facilitatori affiancando le altre regioni perché allaghino le loro competenze, per scongiurare il rischio di frammentare il paese ed assistere ad arretramenti sul piano delle capacità di gestione del-le risorse pubbliche.

Coppola: preoccupazione per la frammentazione del Paese

Lucia Coppola (Verdi per l’Europa) ha espresso preoccupazione per la possibile frammentazione che potrebbe accompagnare l’introduzione di una riforma di questo tipo. Un surplus di risorse potrebbe essere di difficile gestione e questo potrebbe comporta-re un peggioramento della qualità dei servizi in alcune regioni ri-spetto ad altre. Questa riforma presuppone infatti un livello di par-tenza omogeneo che attualmente non c’è (un esempio su tutti è quello della sanità): almeno le prestazioni essenziali dovrebbero a suo avviso essere garantite a tutti in egual misura sull’intero terri-torio nazionale. Altro aspetto di perplessità evidenziato riguarda il ruolo del Parlamento che verrebbe relegato ai margini. Nel com-plesso un disegno di legge impegnativo il cui esame dovrebbe essere sgombro dalle appartenenze politiche.

Tonini: una riforma che richiede gradualità, una maratona, non una corsa ad ostacoli

Giorgio Tonini (PD) ha anticipato una convergenza forte e so-stanziale nella linea della Giunta su questo tema. In primis sull’attuazione dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione e dall’altro lato sulla tutela degli interessi delle autonomie speciali dentro questo contesto. L’articolo 116, ha spiegato, contiene l’idea di decentrare il governo del paese attuando l’intuizione alla base della nostra Costituzione, superando il monopolio della so-vranità nazionale del Governo in diverse direzioni. Nell’articolo 11 l’Italia accede alle limitazioni della sovranità per dare vita da una parte ad organismi sovranazionali che concorrano a costruire un ordine fondato sulla pace e a debellare lo spettro della guerra in Europa (l’embrione della Nato), dall’altra parte sancisce l’idea che la Repubblica si articola in livelli diversi ed è una repubblica di au-tonomie. Questa bella intuizione contenuta nella Costituzione non è ancora compiuta e l’Italia è tuttora un paese fortemente centra-lista. Il 116 deve essere attuato e ben venga una proposta che prova a costruire una legge quadro di attuazione. Le criticità stanno in diversi aspetti: i livelli essenziali delle prestazioni (se il parlamento riesce a fare un passo in avanti è una rivoluzione, sebbene di difficilissima attuazione), le risorse e il senato (ovvero l’individuazione di una sede di concertazione che non potrà che avvenire in uno dei due rami del Parlamento). Infine, la tutela del-le speciali: la nostra esperienza prestata ed offerta ai nostri amici delle regioni aspiranti all’autonomia, deve essere nel segno della gradualità, per non innescare tensioni nel paese. Questa è una maratona, non una corsa ad ostacoli.

Savoi: quella federalista è la madre di tutte le riforme

Alessandro Savoi (Lega) ha ricordato che la riforma dell’autonomia differenziata è una delle tante promesse elettorali mantenute dalla Lega, una battaglia lunga oltre trent’anni. Una ri-forma, ha aggiunto, che non va in alcun modo a danneggiare la nostra autonomia speciale, anzi, dovremo cercare di portare a casa ancora di più. La riforma federalista e autonomista è la ma-dre di tutte le riforme perché autonomia significa efficienza, servizi, responsabilità, maggiori e migliori prestazioni ai cittadini. Un pae-se che vuole svilupparsi ha bisogno di grandi riforme e noi dob-biamo, oltre a garantire e accrescere la nostra posizione, soste-nere anche le altre regioni in questo percorso.

Rossi: il rischio del paragone con le altre regioni

Ugo Rossi (Misto) ha esordito dicendo di essere da sempre favo-revole all’attuazione della Costituzione secondo livelli di autono-mia differenziata. Lo scrissi ben prima che le regioni facessero il referendum, ha ricordato e nell’ambito della Conferenza delle Re-gioni affrontai in più occasioni questo tema, sostenendo che ci dovesse essere da parte dei proponenti un massimo rispetto per un’autonomia speciale come la nostra. Si tratta comunque di un percorso lungo, che deve avvenire con gradualità, anche perché il pericolo potrebbe riguardare il paragone tra noi (e la nostra au-tonomia) e le regioni ordinarie: in questo senso noi dovremo es-sere in grado di contrapporre alla logica “dei schei”, le ragioni cul-turali, storiche, geografiche, politiche e di buona amministrazione che riguardano la nostra autonomia speciale. Se questa riforma verrà ben costruita comporterà un miglioramento nel nostro pae-se, ha proseguito, suggerendo al Presidente Fugatti di farsi senti-re con maggiore intensità e passione nel sostegno di queste istanze. Rossi ha concluso riferendo del ruolo di Franco Panizza in Regione, indicato alla guida del Centro studi per l’autonomia, invitando ad andare oltre l’autoreferenzialità, con ragionamenti scientifici e di alto profilo.

Ossanna: strategico a livello locale il centro studi per l’autonomia

Un tema che sta a cuore di tutto il mondo autonomista, ha esordi-to Lorenzo Ossanna (Patt), che ha pubblicamente ringraziato il presidente Fugatti per la tutela dell’autonomia e dei suoi simboli in questi ultimi cinque anni. In questo momento dobbiamo unire le forze sulla valorizzazione della nostra autonomia, affinché resti uno strumento dinamico, in costante confronto con il livello nazio-nale. In questo senso saranno strategici la carta dell’autonomia e il centro studi per l’autonomia, che dovranno avere un carattere prettamente scientifico. Il Patt, ha concluso, vuole essere presen-te su questa partita per supportare l’azione del presidente Fugatti che pubblicamente ringrazio.

Dallapiccola: chi si preoccupa dell’autonomia faccia sentire bene la sua voce

Michele Dallapiccola (Autonomia.eu) ha espresso una visione critica, differenziandosi dalla posizione del Patt, partito dal quale è fuori uscito, e ha invitato gli elettori a leggere bene la storia di questi ultimi mesi per capire l’affidabilità delle persone alle quali si consegnerà il governo della prossima legislatura. Lo statalismo e il nazionalismo sono sentimenti molto diffusi nella società italiana, ha allertato e l’autonomia si dovrà confrontare con questi. Ha por-tato a titolo esemplificativo alcune questioni, come la diga del Va-noi, la gestione dell’A22, dell’Università di medicina e altri temi che sono stati affrontati guardando più a Sud che a Nord: in que-sto momento cupo è importante che chi si preoccupa dell’autonomia faccia sentire bene la sua voce, ha concluso.

Zanella: nella gestione poco virtuosa l’unico rischio per la nostra autonomia

Zanella (Futura) ha definito l’autonomia differenziata un tema complesso nella sua attuazione. In via generale l’approccio di av-vicinare il livello decisionale ai cittadini non può che essere pro-mosso. Così come in linea di di principio non si può non essere d’accordo con la definizione dei livelli delle prestazioni. Tuttavia, ha rilevato, (e da qui emergono a suo avviso le problematicità), il meccanismo di attuazione comporta diversi rischi. Già oggi ci so-no dei problemi nel vedere esigibili diritti primari come quello alla salute, immaginiamoci nel caso di trasferimento completo della competenza. La nostra autonomia, fondata su ragioni diverse ri-spetto a quelle su cui nasce l’autonomia differenziata, ha poco a vedere con quest’ultima e non vedo un pericolo nell’introduzione di questa riforma. Piuttosto l’attacco potrebbe derivare da una ge-stione poco virtuosa, come stiamo in realtà facendo su sanità, scuola ecc. Non abbiamo compito nessuna riforma di sistema in questa legislatura, né abbiamo saputo fare proposte innovative: qui risiede il grave rischio per la nostra autonomia.

La risoluzione di Marini per garantire maggiore autonomia fi-nanziaria (approvata all’unanimità in forma emendata)

Nell’illustrare la propria proposta di risoluzione (approvata in for-ma emendata con la soppressione del secondo punto del dispo-sitivo), il consigliere Alex Marini ha osservato che nel corso della legislatura le proposte da parte sua non sono mancate nemmeno su questi temi di natura istituzionale: sono stati elaborati diversi documenti su svariati argomenti, mentre dall’altra parte sono arri-vati spesso solo slogan. Con questa proposta di risoluzione, ha chiarito, si vuole impegnare la Giunta a cercare un confronto ur-gente con lo Stato volto a introdurre una norma che garantisca maggiore autonomia nell’ambito dei tributi locali e la partecipazio-ne alla ripartizione dei fondi di Pnrr e Pnc e Pniec, nel rispetto del principio di sussidiarietà, avviando un confronto per arrivare alla modifica del titolo VI dello Statuto che regola i rapporti con lo Sta-to in materie finanziarie.

Marini ha espresso soddisfazione per l’accoglimento della risolu-zione e anche Ugo Rossi è intervenuto a ringraziarlo per aver po-sto l’argomento. Il consigliere del Misto ha aggiunto un accenno alla questione della diga del Vanoi, tema sul quale ha pregato vi-vamente il presidente Fugatti di prendere una posizione ufficiale, ovvero di esprimersi pubblicamente rispetto al vulnus di carattere giuridico della nostra autonomia da parte di qualcuno (che tra l’altro rivendica lui stesso autonomia), che pensa di fare degli atti di progettazione sul nostro territorio senza passare dalla nostra competenza. Tacere sembrerebbe avvallare un comportamento scorretto e potrebbe creare un pericoloso precedente.