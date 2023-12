Attivisti interrompono la Messa del vescovo a Bolzano, tutti individuati

martedì, 26 dicembre 2023

Bolzano – Sono in corso accertamenti ed è stato individuato il gruppo di persone che nel duomo di Bolzano ha interrotto la Santa Messa di Natale, celebrata dal vescovo Ivo Muser. Un gruppo di attivisti, contro la guerra in Palestina, ha interrotto la celebrazione ed esposto esposto uno striscione.

Dopo aver interrotto la celebrazione per alcuni minuti, la celebrazione è proseguita e il vescovo Muser nell’omelia ha ricordato che Gesù e Natale rendono il mondo migliore, caldo e con speranza ed ha augurato pace e amore per vivere un’esistenza in serenità.