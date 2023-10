Ato, sindaci e amministratori della Valle Camonica in Regione

martedì, 31 ottobre 2023

Breno – Sindaci e amministratori delle Valle Camonica in bus raggiungeranno in mattinata il Pirellone per assistere alla seduta del Consiglio regionale della Lombardia. Saranno presenti per far capire l’importanza dell’Ato (Ambito Territoriale ottimale) per la gestione del ciclo idrico in Valle Camonica, un provvedimento in discussione da anni.

Infatti il primo punto all’ordine del giorno del Consiglio regionale è l’esame della legge di revisione e aggiornamento della legislazione regionale e tra i casi spicca quello dell’Ato camuno. Con la presentazione dell’emendamento avanzato dal consigliere Davide Caparini verrrbbe superata l’impugnativa della Corte. Infatti l’Ato di Valle Camonica era previsto dalla legge di bilancio regionale 2022, che venne impugnata dal governo Draghi davanti alla Corte costituzionale e la decisione è stata finora rinviata. L’emendamento inserito nella legge in discissione stamani al Pirellone dovrebbe sgomberare il campo e portare all’istituzione dell’Ato di Valle Camonica.