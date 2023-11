Ato di Valle Camonica, Caparini: “Torniamo padroni della risorsa più preziosa”

mercoledì, 1 novembre 2023

Milano – Un grande risultato per la Valle Camonica: la nuova legge, approvata ieri al Pirellone, autorizza “Regione Lombardia a istituire l’ATO della Valle Camonica con atto normativo. L’Ambito Territoriale Ottimale (ente che si occupa del servizio idrico) si riferisce di norma a un ambito provinciale ma in questo caso viene riconosciuta la specificità della zona territoriale montana e prealpina”.