Atletica, Polisportiva Disabili Valcamonica seconda assoluta ai Campionati FISDIR

mercoledì, 12 luglio 2023

Ferrara – Grande soddisfazione per la Polisportiva Disabili Valcamonica che ai Campionati Italiani Promozionali di Atletica Leggera di Ferrara, nello scorso weekend, ha ottenuto il secondo posto assoluto in Coppa Italia su 30 società sportive partecipanti, preceduta dall’Anthropos di Civitanova Marche ma battendo grandi società come Aspea Padova, terza assoluta e Polisportiva Dueville di Vicenza.

Queste le parole della presidente Gigliola Frassa al termine dell’evento: ‘Tutti/e i 16 atleti/e come sempre si sono impegnati al massimo e ci hanno regalato emozioni e gratificazioni impagabili! Grazie ai volontari e ai genitori che hanno collaborato in queste giornate ricche di fatica, impegno e serietà, ma soprattutto gioiose per l’affetto e la gioia di vivere dei nostri atleti’. E in aggiunta tante le parole di elogio anche da parte di alcuni genitori che così si sono espressi nei confronti della Polisportiva :’ Vedere i nostri figli così impegnati per raggiungere il loro obiettivo e poi contenti di averlo raggiunto è per noi genitori la più grande soddisfazione ringraziamo per questa fantastica esperienza’ e ancora ‘un grande grazie a tutti i ragazzi che hanno aiutato nostro figlio ad integrarsi nel gruppo, grazie agli allenatori d’oro, grazie di cuore a Gigliola ed Angelo perché abbiamo passato 3 giorni impegnativi ma bellissimi!’. E’ chiaro che di fronte a tutto questo i risultati passano in secondo piano ma è giusto sottolineare ed evidenziare i risultati raccolti a Ferrara dai ragazzi della Polisportiva.

Elisa Carrara quinta negli 80m, oro nella staffetta 4x50m, argento nella staffetta 4x50m mista

Giulia Fontana bronzo nel salto in lungo da fermo, sesta nei 50m, oro nella staffetta 4x50m

Noemi Magnolini quarta nel salto in lungo da fermo, sesta nei 50m

Miriam Carrara oro nella marcia 400m, quarta nella palla getto

Nicole Bonazzi bronzo nei 400m di marcia, argento nel vortex

Federica Giacomelli quinta nei 400m di marcia, quinta nel vortex

Andreea Solonaru argento nella staffetta 4x50m mista, bronzo nei 400m di marcia, bronzo nei 50m, oro nella staffetta 4x50m

Chiara Vielmi argento nei 50m, oro nella staffetta 4x50m, quinta nel vortex

Marco Vidilini oro nel salto in lungo da fermo, oro nella staffetta 4x50m, oro nella staffetta 3×150/100/50m, quarto negli 80m

Jonathan Iannetta oro nella staffetta 4x50m, oro nella staffetta 3×150/100/50m, quinto negli 80m, quinto nel salto in lungo da fermo

Emanuele Tapini oro nella staffetta 4x50m, argento nella staffetta 4x50m mista, bronzo nel salto in lungo da fermo, quinto nei 50m

Alex Pezzoni oro nei 50m, oro nella staffetta 4x50m, argento nella staffetta 4x50m mista, quarto nel salto in lungo da fermo

Mattia Baccanelli oro nella staffetta 3×150/100/50m, argento nella palla getto

Mattia Pe oro nei 50m, bronzo nel vortex

Fabrizio Giudici bronzo nei 50m, bronzo nel vortex

Tudor Lacatus oro nei 50m, bronzo nel vortex