Asst Valtellina: Anna Maria Maestroni nuovo direttore sanitario 

venerdì, 12 gennaio 2024

Sondrio – Il dottor Mario Melazzini è stato nominato direttore sanitario dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Un incarico importante in un Polo ospedaliero di valenza nazionale che avrà un ruolo centrale anche per le Olimpiadi Milano Cortina 2026: l’esperienza maturata in oltre un anno di lavoro alla guida del Morelli e i rapporti instaurati, consentiranno di sviluppare ulteriormente la sinergia tra le due strutture che ha già prodotto i primi, importanti risultati. In Asst Valtellina e Alto Lario operano cinque medici neurologi del Niguarda a supporto della Struttura complessa di Neurologia per l’attività ambulatoriale e le degenze.

“Il Presidio Ospedaliero di Sondalo ha il pieno sostegno di Regione Lombardia, come ho più volte ribadito – afferma il dottor Melazzini – , sia nell’ottica della centralità della sanità di montagna, a garanzia dei residenti, sia in vista delle Olimpiadi. In questo anno di lavoro abbiamo definito e approvato un Piano di sviluppo e completato la riorganizzazione in funzione dell’efficientamento dell’intero Presidio implementandone le attività sia di ricovero che ambulatoriali”.

A sostituire il dottor Melazzini nell’attività di gestione e nel coordinamento del Morelli sarà il nuovo direttore sanitario dell’Asst, la dottoressa Anna Maria Maestroni, nominata all’inizio di questa settimana.

“Ritengo la dottoressa Maestroni la figura più adatta a proseguire quanto avviato dal dottor Melazzini – spiega il direttore generale Monica Fumagalli -: la sua esperienza e le sue capacità, le consentiranno di avere un quadro specifico e d’insieme del Morelli favorendo il raccordo con le altre strutture e rafforzando le peculiarità di Sondalo. La dottoressa Maestroni garantirà la sua presenza a Sondalo e io stessa visiterò con assiduità l’ospedale”.

Laureata in Medicina e chirurgia all’Università degli studi di Milano, dove si è specializzata in Geriatria, la dottoressa Maestroni, per un anno e mezzo, tra il 1997 e il 1998, ha lavorato nel reparto di Geriatria dell’Ospedale di Sondrio. Dal 2021 è stata direttore sociosanitario dell’Asst Gaetano Pini-CTO di Milano, mentre tra il 2016 e il 2019, aveva ricoperto l’incarico di direttore sanitario all’Ats dell’Insubria.