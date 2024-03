Asst Valcamonica: cinque neo laureati in Scienze Infermieristiche

giovedì, 21 marzo 2024

Esine (Brescia) – Laureati cinque nuovi infermieri formati presso la sede dell’Asst della Valcamonica durante il corso corso di studio in infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia.

Si tratta di quattro studentesse e uno studente: Martina Mazzoli, Alice Moscardi, Sara Pegurri, Lucrezia Suardi e Andrea Toso.

Durante la preparazione e discussione della tesi sono stati affiancati e supportati dai loro relatori, scelti tra i docenti del corso di studio: le dottorresse Sara Bonfadini, Isabella Baiguini, Patrizia Laffranchini, il dottor Ivan Gatti e la Coordinatrice Infermieristica Ivana Genziani.

Tutti i ragazzi laureati sono residenti in valle o nei territori limitrofi e, non appena iscritti all’Ordine delle professioni infermieristiche, per loro si spalancheranno le porte del mondo del lavoro, a partire dalla nostra ASST che ha da poco emanato un bando proprio per questa figura professionale.

“Congratulazioni ai nuovi laureati che attendiamo in azienda per lavorare con noi al miglioramento continuo della qualità dei nostri servizi”, sottolinea il direttore di Asst della Valcamonica, Corrado Scolari.