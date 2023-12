Asst Garda: training formativo in Cardiologia a Desenzano

sabato, 30 dicembre 2023

Desenzano (Brescia) – All’ospedale di Desenzano, nell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia diretta dal dottor Giosuè Mascioli, si è svolto nei giorni scorsi un training formativo dedicato al trattamento non farmacologico delle aritmie (ablazione cardiaca). La finalità è quella di supportare medici di altri ospedali nella migliore comprensione e gestione delle tecniche di terapia non farmacologica delle aritmie mediante sistemi di mappaggio elettroanatomico.

“Questi due giorni sono stati molto gratificanti a livello professionale, abbiamo ospitato un collega italiano e uno proveniente dalla Giordania, che hanno visitato il nostro Laboratorio di Elettrofisiologia per migliorare le loro capacità nelle tecniche di ablazione – commenta Giosuè Mascioli -. È sempre un grande piacere per tutti noi avere la possibilità di discutere con altri colleghi dei diversi approcci tecnici. Inoltre, abbiamo avuto la possibilità – come primo centro in Italia e tra i primissimi in Europa – di provare un nuovo catetere con sensore di contatto che ci permetterà di aumentare la sicurezza e l’efficacia per i nostri pazienti”.

“La nostra ASST eroga prestazioni sanitarie in ambito cardiologico in tutti i Presidi aziendali (Manerbio, Desenzano e Gavardo) sia a livello ambulatoriale che di degenza – commenta Pietro Piovanelli, Direttore Sanitario di ASST Garda -. Le U.O. di Cardiologia aziendali inoltre gestiscono in rete i casi urgenti, sia per patologie ischemiche che aritmiche. In particolare, nell’ambito del settore di elettrofisiologia, l’UO Cardiologia del presidio di Desenzano, diretta dal dottor Giosuè Mascioli, esegue prestazioni di alto livello che sono state oggetto di studio da parte di altri professionisti, tra cui anche un cardiologo proveniente dalla Giordania. E’ pertanto motivo di soddisfazione per questa ASST che da tempo investe sulla professionalità del personale sanitario”.