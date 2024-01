Asst Garda, primi giorni da direttore generale per Roberta Chiesa

domenica, 7 gennaio 2024

Desenzano del Garda (Brescia) – Primi giorni da direttore generale di Asst Garda per Roberta Chiesa, già direttore sanitario e direttore socio-sanitario di Asst Valcamonica.

“Ringrazio il presidente Attilio Fontana, l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, e tutti coloro che hanno avuto fiducia in me – commenta Roberta Chiesa, neo direttore generale di Asst Garda -. Sono consapevole sia del delicato e importante ruolo che ricopro in un’Azienda così complessa come quella del Garda sia della grande opportunità che mi è stata data. In questi primissimi giorni di mandato ho iniziato a visitare i diversi Presidi territoriali per incontrare gli operatori sanitari con l’obiettivo di conoscere l’organizzazione aziendale e comprenderne le potenzialità e le criticità anche nell’ottica di chi precedentemente ha svolto il ruolo di direttore Sanitario e direttore Sociosanitario”.

“L’Asst Garda – prosegue – è dislocata su un territorio vasto ed eterogeneo in cui i diversi ospedali giocano ruoli differenti completandosi a vicenda. Ho incontrato professionisti di grande spessore, ho visto reparti ben tenuti ed organizzati, ho trovato un’Azienda che ha voglia di rilanciarsi e di rivendicare il ruolo che merita. So che ci attendono molte sfide. Consapevole dell’importanza della rete dei Servizi presenti sul territorio, in primo luogo ascolterò le istanze dei Sindaci per capire quali siano le reali necessità del territorio e cercare con loro le possibili risposte ai bisogni espressi e non espressi dai cittadini”.

“In un momento storico così delicato per la sanità – conclude Roberta Chiesa – è fondamentale valorizzare l’importante lavoro svolto dai Medici di Medicina Generale e potenziare la sinergia con gli specialisti ospedalieri, fare rete con i Comuni, con le Strutture sanitarie e socio-sanitarie e con le associazioni di volontariato del territorio, sotto la regia di ATS per assicurare realmente una continuità di cura. Mi avvicino a questo nuovo ed importante incarico con la concretezza, l’entusiasmo e l’impegno che mi caratterizzano e, consapevole dell’importanza del lavoro di squadra. Sto cercando di costruire una Direzione Strategica di professionisti con esperienza e capacità per garantire le risposte che il nostro territorio attende”.