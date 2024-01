ASST Garda, nuova Risonanza Magnetica all’ospedale di Gavardo

venerdì, 26 gennaio 2024

Gavardo (Brescia) – La radiodiagnostica dell’ospedale di Gavardo verrà potenziata grazie all’installazione di una nuova apparecchiatura per la Risonanza Magnetica (RM) con tecnologia di ultima generazione. L’investimento per l’ammodernamento della dotazione diagnostica sarà finanziato con risorse disponibili nella Component dei finanziamenti del PNRR relativa alla sostituzione delle Grandi Apparecchiature (circa 5 milioni e 300mila euro di finanziamento per 14 nuove installazioni di macchinari in tutti presidi ospedalieri di ASST Garda). La nuova Risonanza Magnetica ha un costo di 908mila euro completamente finanziato dal PNRR, mentre il costo dei lavori di adeguamento edile e impiantistico di 185 mila euro è totalmente finanziato da Regione Lombardia con DGR 7061 del 2022.

La nuova apparecchiatura di ultima generazione rappresenta uno strumento all’avanguardia per condurre studi di alta qualità sul cuore e sui vasi sanguigni ed è potenziata dall’Intelligenza Artificiale (IA) che accelera il processo di acquisizione e valutazione delle immagini. Inoltre è dotata di software per neuro imaging, per lo studio dell’addome (in particolare fegato e prostata) e per esami più approfonditi per la valutazione della mammella.

“In questo momento stiamo investendo molto sul Presidio di Gavardo, è un ospedale che ha bisogno e voglia di essere rilanciato – commenta Roberta Chiesa (nella foto), direttore generale di ASST Garda -. Una delle priorità di questa nuova Direzione Strategica sarà rendere sempre più attrattivo e forte il nostro Polo Valsabbino”.

“Abbiamo voluto acquistare una macchina importante che permetterà ai nostri medici performance maggiori a livello radiodiagnostico, riducendo i tempi di esecuzione degli esami e migliorando l’intero processo clinico e organizzativo”, commenta Pietro Imbrogno, direttore sanitario di ASST Garda.

L’inizio dell’operatività della Risonanza Magnetica é previsto per la fine di marzo 2024. Nel frattempo i cittadini potranno effettuare gli esami nell’Ospedale Desenzano anch’esso dotato di una apparecchiatura di ultima generazione.