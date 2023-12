ASST Garda: delegazione di Sloveni a Desenzano per un confronto sulle professioni Sanitarie

venerdì, 29 dicembre 2023

Desenzano del Garda – Nei giorni scorsi l’ASST Garda è stata individuata per accogliere una delegazione delle professioni sanitarie dell’ospedale di Isola (Slovenia). L’obiettivo della visita era presentare alla delegazione il modello formativo, organizzativo ed erogativo lombardo delle professioni sanitarie.

All’incontro erano presenti la Direzione Strategica, lo Staff della Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali (DAPSS) e alcuni coordinatori dei tre Presidi Ospedalieri e dei distretti territoriali aziendali a dimostrazione della sinergia che ASST Garda è riuscita a creare tra i propri ospedali e il territorio. Il lavoro di squadra ha permesso lo sviluppo di progetti trasversali che hanno permesso di riorganizzare in maniera dettagliata gli assorbimenti del personale DAPSS, le aree di degenza medica-chirurgica, l’area materno infantile, l’area ambulatoriale, il pronto soccorso con la presa in carico infermieristica (PPCI) dell’utente, secondo le linee guida regionali, e l’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale con il nuovo ruolo dell’infermiere di famiglia e comunità.

“E’ un piacere ospitare la vostra delegazione nella nostra Azienda Socio Sanitaria – commenta Anna Gerola, Commissario Straordinario dell’ASST Garda –. La sanità lombarda, oggi è strutturata in due poli uno ospedaliero e uno territoriale suddiviso in distretti. L’ASST Garda è una azienda particolare distribuita su un vasto territorio e comprende ben tre ospedali: Desenzano, Gavardo e Manerbio. Questa è la premessa per farvi capire quanto lavoro abbiamo dovuto fare per ottenere i risultati aziendali di oggi. Merito dei miei dirigenti, in questo caso del DAPSS, che con determinazione e grande passione hanno riorganizzato il modello aziendale delle professioni sanitarie”.

“Il messaggio che abbiamo voluto passare a questa delegazione è stato come ASST GARDA in questi anni ha saputo valorizzare le professioni sanitarie puntando sul lavoro d’equipe trasversale e orizzontale voluto fortemente dalla Direzione DAPSS – lo dichiara Mara Radavelli, Direttore DAPSS di ASST Garda –. Il nostro obiettivo è garantire una migliore presa in carico del paziente come persona. Questo incontro è stato un importante momento di crescita professionale anche per noi”.

La Delegazione ha visitato all’interno dell’Ospedale di Desenzano del Garda i reparti e i servizi guidati dai colleghi italiani.