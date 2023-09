ASST Garda: a Desenzano ambulatorio sperimentale per le vaccinazioni dei pazienti diabetici

giovedì, 7 settembre 2023

Desenzano del Garda – Nell’ambito del progetto di costituzione degli ambulatori vaccinali per la rete ospedale/territorio dei pazienti cronico/fragili, nel Presidio Ospedaliero di Desenzano, ASST Garda ha deciso di attivare, all’interno della Palazzina dei Poliambulatori, un ambulatorio sperimentale per le vaccinazioni dei pazienti diabetici. L’ambulatorio dedicato è il numero 24 al primo piano della palazzina adiacente all’ambulatorio diabetologico e sarà attivo due giorni alla settimana, il martedì e il venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

L’obiettivo è quello di facilitare l’adesione alle vaccinazioni per i pazienti diabetici per la prevenzione delle complicanze infettive nei suddetti pazienti.

I vaccini consigliati e gratuiti in caso di diabete sono: l’anti pneumococco, l’anti herpes zoster (Fuoco di S. Antonio), l’anti influenzale, tetano, difterite, pertosse, polio, morbillo, parotite, rosolia, L’antiepatite B, l’anti Covid e l’anti meningococco tetravalente e B contro la meningite (al momento la gratuità è solo per i pazienti con diabete tipo 1).

“Questo progetto messo in campo da ASST Garda mira a una sanità sempre più vicina alle persone e in particolare ai pazienti con patologie croniche e in stato di fragilità – commenta Anna Gerola, Commissario Straordinario di ASST Garda -. Il nostro obiettivo è di implementare le vaccinazioni per la prevenzione delle complicanze infettive in questi pazienti, In un’ottica di prossimità e di integrazione tra le reti territoriali, ospedaliere e specialistiche”.

“Il diabete è una patologia cronica a larga diffusione, soprattutto nei paesi industrializzati, essendo favorito dall’incremento dell’attesa di vita, dal sovrappeso e dalla sedentarietà; la sua prevalenza aumenta con l’età e dopo i 65 anni circa il 12% della popolazione è diabetica – commenta Giancarlo Iannello, Direttore Sociosanitario di ASST Garda -. È noto che nei soggetti diabetici si verifica una maggiore suscettibilità alle infezioni e una maggiore frequenza di complicanze. Numerosi studi hanno dimostrato che anche in caso di diabete, gli anticorpi, compresi quelli che si sviluppano dopo la stimolazione con i vaccini, vengono prodotti normalmente e svolgono la loro regolare funzione di difesa nei confronti degli agenti infettivi. Le vaccinazioni non interferiscono con i livelli di insulina e con il controllo della glicemia”.

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio medico di medicina generale, diabetologo o al centro vaccinale per i pazienti diabetici di Desenzano.

L’offerta vaccinale per tutti i pazienti fragili e con patologie croniche resta comunque attiva anche in tutti i Centri Vaccinali Territoriali di ASST Garda su prenotazione vedi il sito internet www.asst-garda.it.