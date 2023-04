ASST della Valcamonica, formati otto nuovi infermieri

mercoledì, 5 aprile 2023

Esine – Sono stati laureati 8 nuovi infermieri formati presso la sede dell’ASST della Valcamonica del Corso di Studio in Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia.

Si tratta di 7 studentesse e uno studente: Cristina Tosana, Sacristani Rossella, Armas Yanez Michelle, Essmaali Sanaa, Parolari Fabio, Bertelli Daria, Piapi Sara, Serban Laura.

Questi neo-dottori hanno discusso le loro tesi di Laurea sui più disparati ambiti della disciplina infermieristica, dall’area critica a quella psichiatrica, dall’area geriatrica a quella dell’assistenza domiciliare, presso le aule delle Università che li ha formati e dove hanno affrontato con successo l’esame di stato abilitante alla professione.

Tutti i ragazzi laureati sono residenti in valle o nei territori limitrofi e, non appena iscritti all’Ordine delle professioni infermieristiche, per loro si spalancheranno le porte del mondo del lavoro, a partire dall’ASST che ha da poco indetto un concorso proprio per questa figura professionale.

Certi che i neo-laureati saranno in grado di rispondere ai nuovi e sempre più complessi bisogni di salute della cittadinanza, la Direzione Strategica dell’ASST della Valcamonica, i docenti, i tutor e i coordinatori del Corso di Studio in Infermieristica esprimono le loro più sentite congratulazioni.