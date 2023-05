Associazioni Fondiarie in Lombardia, primo convegno in Val Tartano

martedì, 2 maggio 2023

Tartano – Associazione Fondiaria come strumento per il territorio, per il sociale, per l’agricoltura. Il tema di “Le Associazioni Fondiarie in Lombardia”, primo convegno regionale, organizzato sabato 6 maggio a Tartano (Sondrio) da AsFo ValCorta.

Il convegno, con il patrocinio di Regione Lombardia, è un’occasione di incontro, di approfondimento e di confronto su temi sempre più attuali, come la gestione, lo sviluppo e la tutela del territorio, considerata la definizione di Associazione Fondiarie che è – da legge regionale – una libera unione fra proprietari di terreni pubblici o privati con l’obiettivo di raggruppare aree agricole e boschi, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

IL PROGRAMMA

La conferenza del mattino (ore 10:30-12:30) approfondisce “LE ASFO COME STRUMENTO” per il territorio, con il Dott. Elia Galbusera (agronomo) e la Dott.ssa Giulia Cecchinato (ETIFOR – progetto LIFE), per il sociale con Massimo Bevilacqua, direttore di Sol.Co Sondrio, per l’agricoltura con la Dott.ssa Sofia Tartarini (agonoma); la Dott.ssa Daniela Bergamo interviene per raccontare Regione Lombardia per le AsFo. La conferenza del mattino è aperta a tutti, previa conferma di presenza via e-mail a valcortatartano@gmail.com. Il pomeriggio è invece un momento di confronto tra le Associazioni Fondiarie già costituite. «In questi anni di attività, anche se in “fasi” diverse per ciascuna associazione, abbiamo capito che condividere le criticità, così come le strategie e i successi, è importantissimo. La giornata nasce proprio con questo obiettivo: fare rete tra le associazioni, ma anche con le Istituzioni e con i professionisti dei vari settori collaterali», spiega Francesco Spini, presidente di AsFo ValCorta.

Il convegno ha il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Tartano, BIM Adda, Parco delle Orobie Valtellinesi, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, ACLI Sondrio, Società Economica Valtellinese, Consorzio Sol.Co, Cooperativa Il Sentiero, ETIFOR, progetto LIFE, Pro Loco Valtartano, Sci Club Valtartano.

Per informazioni: www.valcorta.it